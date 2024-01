Disabile lasciato a piedi, l’ira di Seri contro Rfi

di Tiziana Petrelli

"Apprendere che a Natale una madre con figlio disabile hanno dovuto rinunciare alla partenza in treno dalla stazione di Fano per ricongiungersi al resto della famiglia, poiché a Fano non c’era servizio di assistenza a persone con ridotta mobilità e neppure con largo preavviso era stato possibile attivarlo, è a tutti gli effetti inaccettabile". Inizia così una lettera di protesta che il sindaco di Fano Massimo Seri ha scritto a RFI dopo aver letto l’articolo del Carlino che ieri denunciava l’ennesimo disservizio della Stazione di Fano.

"Sentirsi poi dire dall’operatore della Sala Blu ’vada a prendere il treno a Pesaro perché lì il servizio funziona’ - prosegue la missiva - è umanamente urtante, socialmente imbarazzante". In qualità di sindaco di Fano, Seri scrive: "Non posso più tollerare che RFI, che aveva promesso la riqualificazione della stazione ferroviaria di Fano già dai tempi del mio primo mandato, sia ancora in questa situazione sospesa e inattiva, dove ripetutamente, ogni qual volta l’azione venga sollecitata, venga poi procrastinata agli anni successivi".

"Non si può più tollerare che una città continui a rimanere nel disservizio di una stazione ferroviaria degradata ed inefficiente - prosegue Seri -, anche a causa delle mancate prese di coscienza dei rappresentati istituzionali sovraterritoriali che hanno contribuito a dare priorità e perfino anticipare altre città marchigiane costiere rinviando gli interventi per Fano, a vantaggio di altre stazioni. Con questo non voglio assolutamente affermare che le altre città non debbano essere soggette a cura, ammodernamento e manutenzione costante, ma trovo allo stesso modo inaccettabile che Fano, importante città del versante adriatico, carica di storia e cultura, ricca di eventi e meta importante per il turismo di italiani e stranieri, debba rimanere da anni nel limbo della trascuratezza e della negligenza".

Sono tante le richieste di intervento fatte dal sindaco negli anni, tutte custodite agli atti. "Solo in una ultima comunicazione del giugno 2022, a seguito di una interrogazione alla attuale Giunta comunale di Fano, circa la realizzazione della ’Easy Station a Fano’, poiché da ultimo piano commerciale di RFI 2023-2024 i lavori erano previsti, ricevemmo dai vertici dell’area adriatica di RFI una risposta positiva. Per la precisione, a seguito della nostra sollecitazione, RFI aveva garantito, nell’ambito integrato del programma stazioni, la realizzazione a step del restyling del fabbricato viaggiatori, del miglioramento dell’accessibilità del primo marciapiede, una nuova pavimentazione, l’inserimento di mappe tattili e la realizzazione di un nuovi ascensore. Successivamente sarebbero stati effettuati interventi legati all’accessibilità degli altri due marciapiedi, con un nuovo ascensore, anche in funzione dell’ingresso del parcheggio lato mare".

Ma nulla è stato fatto. Per questo il sindaco chiede ora "con estrema urgenza e marcata sollecitazione che il cronoprogramma venga rispettato con puntualità, nell’interesse della comunità, delle esigenze turistiche e nella tutela dei viaggiatori con disabilità e difficoltà motorie" perché "quanto accaduto è considerabile ormai come un danno morale, civico e di immagine di pesante portata".