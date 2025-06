Disabile preso a botte. Caccia a tre minorenni

Ancora violenza in viale Trieste, nel lungomare di Pesaro, a una settimana esatta dalle molestie a una ragazza. Stavolta la vittima è un ragazzo disabile psichico di 21 anni, aggredito nella notte tra venerdì e sabato da tre minorenni pesaresi. Il giovane, mentre percorreva in bici il viale, è stato accerchiato, insultato, fatto cadere e colpito con calci e pugni anche a terra. Soccorso dal 118, è stato trasportato in pronto soccorso con il volto tumefatto. La polizia indaga con l’ausilio delle telecamere di zona. Forte la condanna dell’associazione Gulliver, con cui il ragazzo collabora: "I genitori degli aggressori si scusino".