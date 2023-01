Pesaro, disabile sogna un trattore: "Voglio coltivare la terra"

Alessandro sogna un trattore

Pesaro, 9 gennaio 2023 – Alessandro , pesarese di 25 anni, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo: vuole coltivare la terra, lui che da quando aveva 17 anni è costretto a muoversi in sedia a rotelle. Vuole lavorare, non rassegnarsi davanti alle difficoltà. Da otto anni, l’invalidità dovuta a un incidente in motorino è diventata una compagna di viaggio con cui fare i conti, ma non ha fermato, in lui, il coraggio di sognare: vorrebbe un trattore con la cabina attrezzata da dispositivi che possano compensare la disabilità motoria. Esistono, ma costano: 156.500 euro. La somma è impegnativa e inarrivabile per i genitori, i quali, pur di garantirgli cure e riabilitazione, si sono indebitati al punto da perdere la casa. A novembre, l’appartamento dove Alessandro Moneti è cresciuto è stato aggiudicato all’asta: la famiglia, sotto sfratto, sta cercando un’altra sistemazione. La strada è in salita, ma Alessandro non molla. "Dal lavoro deve venire la forza per ripartire, tutti insieme", dice senza mai abbassare lo sguardo, lui che un anno fa, col padre Giuseppe, ha aperto un’azienda agricola con cui provare a risollevarsi. Da Natale due colonne pesaresi del terzo settore, il Centro servizi per il volontariato Marche e la Fondazione filantropica Wanda...