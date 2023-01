Disabili, così migliorerà l’accesso sui bus

Cosa è successo ieri? " Un piccolo passo, verso un lungo cammino che farà di Pesaro una comunità migliore, sempre più solidale e inclusiva". Maruska Palazzi, Garante delle persone con disabilità del Comune di Pesaro, non ha dubbi a riguardo. Davanti a lei, in cerchio, nella sala rossa del Comune, si trovano circa 20 autisti di Adriabus, a cui, insieme al presidente del Consiglio Marco Perugini, ha proposto una riflessione sui comportamenti e gli accorgimenti da mettere in atto per rendere più accessibile il trasporto pubblico ai cittadini con disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Quello di ieri è stato solo il primo di una decina di incontri in cui tutto lo staff tecnico di Adriabus si confronterà con medici ed esperti quali Oriana Verni (neuropsichiatra infantile UMEE Area Vasta 1 Pesaro); Michele Baldelli (rappresentante delle persone cieche e ipovedenti), Cinzia Carloncini (rappresentante delle persone sorde e ipovedenti), Giorgia Righi (rappresentante delle persone con disabilità motoria), Maura Vastano (rappresentante delle persone con autismo). "In questo percorso etico e di promozione sociale Adriabus è all’avanguardia – osserva Palazzi –: è la prima azienda privata ad aver risposto all’invito che insieme al presidente Perugini, abbiamo lanciato". Il progetto è bello e ambizioso. Nasce...