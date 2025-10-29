Disabili esclusi dai centri diurni. Ogni anno tocca a dieci ragazzi: "Vanno aggiornati i parametri"

"Ogni anno sono una decina i ragazzi con disabilità che a Pesaro non trovano posto nei Centri diurni – ha osservato, ieri in Consiglio comunale, dagli scranni della maggioranza, la consigliera Romina Dominici –. Ciò accade per via di un calcolo del fabbisogno sanitario non più corrispondente alle reali necessità del territorio. Basta moltiplicare il dato medio, confermatosi negli ultimi anni e si comprende quanto possa essere necessario un cambio di rotta". La lista d’attesa stigmatizzata dalla consigliera è emersa dopo un’analisi dei dati disponibili e ha stimolato il Consiglio verso un’azione comune di sensibilizzazione verso la Regione Marche da cui dipende il finanziamento dei posti.

"Come amministrazione ribadiremo alla nuova Giunta Acquaroli un’esigenza ormai consolidata dai numeri – ha detto Dominici –. Sottoporremo con urgenza il tema affinché aggiorni i parametri con cui avviene l’assegnazione di posti alle realtà sociali convenzionate: ne servono di più". Il collega Thomas Nobili ha ricordato all’assise – riunitasi ieri per approvare il nuovo regolamento sui Centri diurni così come richiesto dalla normativa regionale – quanto i centri diurni siano strategici. "I centri diurni – ha osservato Nobili – sono molto importanti per i giovani con disabilità poiché terminato il percorso scolastico, questi escono dalle superiori senza una rete di relazioni extrafamiliari che possano garantire una vita sociale paragonabile a quella vissuta fino a che frequentavano le scuole. Inoltre i centri diurni che operano sulla qualità della vita del giovane con disabilità, offrono una parentesi di sollievo al carico quotidiano affrontato dalle famiglie".

La consigliera Maruska Palazzi, nel suo intervento a sostegno dei colleghi e dell’operato di Luca Pandolfi, assessore ai Servizi sociali, ha osservato: "L’aggiornamento va fatto anche in termini di tariffe dal momento che lo stesso budget sanitario si attinge sia per i disabili gravi che di quelli gravissimi. La coperta è cortissima. Servono più posti in base ai bisogni e alle indicazioni che noi otteniamo dalla valutazione dell’Umea (Unità Multidisciplinare dell’Età adulta) e non sul calcolo di abitanti dell’ ambito territoriale. Serve un ricalcolo in tal senso, ma non abbiamo mai avuto risposta. Il regolamento che abbiamo votato è una prima solidissima base, d’esempio per il futuro".

