Disabili, fragili, giovani in difficoltà: "Ecco i tirocini che ti cambiano la vita"

"Il tis cambia la vita". Il tirocinio di inclusione sociale, Tis appunto, è molto più di un inserimento lavorativo di un disabile o di una persona fragile in un’azienda, pubblica o privata, del territorio. "Il tis – testimonia Michele Gianni, volto noto del terzo settore pesarese – dà pari dignità sociale a chi per condizioni personali vive una situazione di svantaggio. L’obiettivo principale non è quello di trovare una occupazione a colui che svolge un Tis, ma è garantire la crescita personale e l’inclusione del fragile e del disabile in un contesto dal quale, senza un corretto binario, sarebbe ingiustamente, emarginato". Michele Gianni, presidente della Cooperativa T41b, parla per esperienza diretta: è stato il tutor "esterno" di molti Tis che negli ultimi cinque anni hanno spiccato il volo. "Poter sperimentare quotidianamente un ambiente di lavoro è molto più di una mano tesa – conferma l’assessore Luca Pandolfi, presidente dell’Ats1 – utile alla conquista di maggiore autonomia, anche relazionale del Tis. Ma alimenta, nella comunità, una consapevolezza riguardo alle tante possibilità di incontro e convivenza con le persone disabili e i fragili. Rompe i pregiudizi, scioglie timori e pudori che rallentano e a volte ostacolano una vera esperienza di inclusione sociale".

Andiamo ai numeri. "L’Ambito territoriale sociale 1 – ovvero Pesaro, Vallefoglia, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Tavullia, Montelabbate – nell’ultimo quinquennio ha speso il 98% delle risorse europee a disposizione per i Tis. Parliamo di 3,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2026. Cosa sono i Tis? In estrema sintesi sono esperienze lavorative dedicate a persone che vivono un momento di fragilità o che convivono con deficit e disabilità. A giugno è terminata la prima parte di progettualità. Con le nuove risorse da ottobre ripartiranno i contratti. Il compenso per i tirocinanti è aumentato: si passerà dai 350 euro mensili ai 400 euro. Il territorio dimostra un’ampia disponibilità se pensiamo che delle 106 attività totali che hanno dato occupazione ad un Tis, per l’80% dei casi, l’offerta è stata data da aziende private. Nell’ultimo quinquennio sono stati 326 i Tis attivati dall’Ats1: persone vulnerabili tra i 16 e i 67 anni, avviati al percorso tis, nel 41% dei casi dai nostri servizi sociali e per il 35% dei casi dalla sanità".

Come funziona? C’è un case manager – assistenti sociali del Comune; funzionari della sanità o del ministero della giustizia – che profilano i candidati e individuano un percorso vicino per attitudini e competenze. Ogni Tis avrà due angeli custodi: il tutor "esterno" che, conoscendo gli obiettivi del case manager, accompagnerà il Tis sul luogo di lavoro e monitorerà, da esterno, l’esperienza. Di solito è un professionista del terzo settore o comunque una figura esperta di segretariato sociale. L’altro angelo custode sarà il tutor interno, praticamente un dipendente del luogo di lavoro dove il tis viene occupato, esperto delle tipiche mansioni.

"Se il Tis avviene in falegnameria, allora il tutor interno sarà un falegname – osserva Michele Gianni, che ha spesso fatto da tutor esterno –. Per esempio mi è capitato di dover rivedere in corsa alcune mansioni piuttosto di altre del tis in azienda: ho trovato sempre grande disponibilità da parte di coloro che accolgono il tis nel proprio organico di capire e migliorare la situazione. Così come accade che il tis impari così bene il mestiere che si prefiguri uno sviluppo professionale".

Solidea Vitali Rosati