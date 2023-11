Disabili gravi, i rimborsi in ritardo. Il rischio è che arrivino nel 2024

"Con Acquaroli, Saltamartini e Storti – osserva l’assessore Luca Pandolfi (foto), presidente dell’Ats1 – bisognerebbe parlare di sociosanitario dove registriamo tempi lunghi e ritardi su diversi interventi. La domanda che vorrei fare ad Acquaroli è a garanzia di familiari che convivono con parenti disabili gravi o gravissimi". La ragione è chiara: c’è il rischio che i soldi spesi dalle famiglie nel 2022 vengano rimborsati nel 2024. Solo nei comuni dell’Ambito territoriale sociale 1, sono 228 di cui 144 a Pesaro gli aventi diritto al rimborso che non arriva. Siamo a novembre e nessuno ha recuperato le spese di ricoveri ospedalieri, interventi specialistici, sedute riabilitative; assistenza domiciliare affrontati nel 2022.

"In base allo storico – spiega Pandolfi – si parla di importi significativi: dai 3.884 euro ai 1.942 euro (se frequentano un centro diurno)". Le pratiche di assegnazione, in capo ai Comuni dell’ambito sono state fatte. "Noi siamo pronti da marzo – dice l’assessore –. La responsabilità dei ritardi è in capo alla Regione che ancora non ha versato le risorse al Comune". Una situazione che ha indignato i destinatari. E’ un aiuto statale prezioso, atteso dai familiari, anche se copre meno di un terzo dei costi di assistenza necessari. "Rispetto a fine agosto quando le famiglie hanno perso la pazienza di aspettare e si è alzata la protesta – dice Pandolfi – qualcosa è cambiato: il ministero ha autorizzato il progetto; a settembre questo è passato in commissione parlamentare, ma la Regione, prima di girare le somme al Comune per le famiglie, vuole aspettare che i soldi, dal ministero, arrivino materialmente. Non li anticipa più come faceva in passato. Ciò avviene molto probabilmente – è impressione di Pandolfi – perché non ci sono da anticipare". Le pratiche non saranno immediate. "Dopo che Ancona avrà i soldi per ognuno dei 228 aventi diritto dovrà indicare la quota precisa, calcolata in base ad una serie di parametri. Questo risultato con relativa somma verrà trasmesso al Comune e, noi di conseguenza liquideremo alle famiglie. Comunque siamo a novembre: c’è il rischio che le famiglie abbiano queste risorse nel 2024".

Solidea Vitali Rosati