Disabili gravissimi Fondi ai caregiver

Nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 6 di Fano, che oltre alla città della Fortuna, capofila, comprende tutti i comuni della Valcesano (Mondolfo, San Costanzo, Monte Porzio, Mondavio, Terre Roveresche, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Pergola), ci sarà tempo fino al 6 marzo per la presentazione delle domande di contributo a favore dei caregiver familiari di persone con disabilità gravissima. I moduli sono scaricabili sul sito web dei singoli comuni, o ritirabili in formato cartaceo negli uffici degli assistenti sociali e nelle sedi dei sindacati e patronati. Il contributo è alternativo agli interventi a favore dei minori affetti da malattie rare; all’assegno di cura per anziani non autosufficienti; al progetto vita indipendente; e al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle famiglie per l’assistenza alle persone affette da Sla.