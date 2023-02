"I disabili a 65 anni devono lasciare le strutture specifiche per la disabilità per andare in quelle per gli anziani, un passaggio non semplice psicologicamente e costoso per le famiglie". A evidenziare il problema è Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, che propone una soluzione: "Vanno creati e finanziati posti riservati nelle strutture e percorsi di accompagnamento personalizzati, anche investendo sulle realtà di volontariato". La propostra è contenuta in un’interrogazione, sottoscritta anche da Micaela Vitri, in cui Biancani chiede alla Regione di "investire nei servizi per gli anziani disabili over 65 che non possono più usufruire dei centri semiresidenziali e residenziali". Biancani non chiede di lasciare i disabili over 65 nelle strutture, ma di far sì che il distacco sia il meno traumatico possibile. "Il rischio può essere l’isolamento sociale e quindi il deperimento di tante funzioni relazionali e cognitive e il conseguente aggravarsi di alcune patologie". Ecco perché "occorre aumentare i posti letto convenzionati nelle strutture per anziani in modo da poterli riservare a queste persone. Sono necessari anche investimenti per ridurre l’impatto, ed è fondamentale prevedere contributi per le associazioni di volontariato che già danno questo tipo di servizi, in modo da colmare la carenza del sistema pubblico".