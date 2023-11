Il convegno “Disabilità e Metamorfosi del Corpo“ vivrà anche di un’appendice oggi alle 21 al Teatro Battelli di Macerata Feltria. La compagnia teatrale “Volo libero“ del Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Margherita, con il Teatro Universitario Aenigma, presenterà lo spettacolo “Femminilità“. Il laboratorio teatrale che da 27 anni si svolge all’interno del centro di Casinina di Sassocorvaro-Auditore ha visto la realizzazione di numerosi spettacoli. La pandemia ha per due-tre anni tenuto tutti in sospeso. Ma il lavoro non si è fermato e, nonostante il necessario distanziamento attuato con modalità specifiche, ha tenuto vivi nel gruppo i processi di creatività e le competenze che in tanti anni di teatro sono state acquisite. Superata la fase pandemica e le sue problematiche si ritorna a ragionare, con il mezzo del teatro, su argomenti che stanno a cuore -rincipalmente agli allievi attori del Centro: l’idea di coppia, di famiglia, il valore dell’amore nell’educazione, l’affettività. Non solo con i mezzi propri del teatro come il corpo e la voce, ma anche tramite la scrittura, che in rapporto dialettico con la scena è stata la protagonista degli incontri di laboratorio espressivo settimanali, anche grazie ad un intenso lavoro di collaborazione tra gli educatori, le finalità del centro e Aenigma. Info 329 7218097.

b. t.