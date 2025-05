Disabilità gravissima. Via ai contributi

Disabilità gravissima: il Comune di Fossombrone apre i termini per la richiesta dei contributi regionali. Il Comune di Fossombrone ha ufficialmente avviato la procedura, per il 2024, per la presentazione delle domande di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima. L’obiettivo è permettere l’accesso ai contributi economici regionali erogati tramite il Fondo nazionale per le non autosufficienze. Le famiglie e i cittadini interessati possono presentare domanda entro e non oltre il 6 giugno 2025, utilizzando la modulistica predisposta — in particolare l’allegato B per le domande dirette del disabile o l’allegato B1 per quelle presentate da terzi. Le istanze dovranno essere inoltrate alla Commissione sanitaria provinciale di Pesaro-Urbino, tramite raccomandata o PEC, corredate da documentazione sanitaria specifica. Il riconoscimento della disabilità gravissima è riservato a quanti si trovano in una delle condizioni cliniche gravi individuate dal decreto ministeriale: coma o stato vegetativo, dipendenza da ventilazione continua, demenze avanzate, lesioni spinali, patologie neurologiche o muscolari gravi, deprivazioni sensoriali complesse, gravi disabilità comportamentali dello spettro autistico, ritardo mentale profondo e altre condizioni che comportano dipendenza vitale. Fondamentale è la presentazione della certificazione medica specialistica, rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, e del verbale Inps sull’indennità di accompagnamento. Una volta ottenuto il riconoscimento, il cittadino dovrà contattare il Comune per presentare, entro il 14 luglio, la domanda di contributo economico vera e propria (Allegato E). È importante ricordare che non possono essere cumulati altri sostegni regionali contemporaneamente, come l’assegno di cura o i progetti per la vita indipendente. Il contributo non è erogabile nei periodi di ricovero superiori a 30 giorni. Inoltre, in caso di decesso del disabile durante il 2024, è comunque possibile presentare richiesta per i mesi precedenti.

