Disagi all’ospedale, Ruggeri interroga in Regione

Sui disagi patiti sotto Natale da alcuni cittadini che avevano bisogno del "pronto soccorso" interviene anche la consigliera regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, che al riguardo ha presentato una interrogazione all’assessore Saltamartini.

La storia, tra l’altro, ha riacceso il mai sopito scontro tra maggioranza e opposizione nel consiglio comunale di Fossombrone, con uno scambio di accuse, in particolare, sul fatto se il medico del 118 sia mancato oppure no a fine dicembre.

Ma torniamo alla Ruggeri. In una nota intitolata "Disagi all’ospedale di comunità di Fossombrone: ormai una consuetudine su più fronti" così scrive la capogruppo: "Nei giorni scorsi abbiamo presentato una interrogazione in Consiglio regionale affinché il Presidente e l’Assessore competente rispondano in merito al disagio riscontrato da alcuni utenti, durante le vacanze natalizie, recandosi presso l’Ospedale di Comunità di Fossombrone. Alcuni cittadini avevano segnalato a mezzo stampa che nell’Ospedale di Comunità di Fossombrone durante le festività non vi erano medici né del 118, né della guardia medica né del medico di cure intermedie, creando un disservizio a tutti i cittadini che si erano recati nella struttura sanitaria. Occorre precisare che con la gestione dei turni dei medici deve essere garantita la presenza del medico del 118 e la presenza o della guardia medica nei giorni festivi o del medico Acap/cure intermedie nei giorni feriali, purtroppo però tutto ciò non è avvenuto. Pertanto con la mia interrogazione ho chiesto all’assessore competente quali misure intenda adottare per evitare che l’incresciosa e preoccupante situazione si possa ripetere. Purtroppo non è la prima volta che siamo costretti ad intervenire sui disservizi in ambito sanitario nella nostra provincia, sollecitati spesso da tanti cittadini che si vedono privati del diritto alla salute".

