Discarica a Trebbiantico "Qui ci buttano di tutto"

"Trebbiantico è diventato il deposito di tutti i generi di spazzatura. Giorni fa, tra la sterpaglia, abbiamo avuto anche il piacere di trovarci un bidet".

Inizia così, senza tanti giri di parole, la lettera di protesta della signora Francesca Romani, residente a Trebbiantico, indirizzata all’amministrazione pesarese riguardante i rifiuti abbandonati che si possono trovare nel borgo.

"La situazione del verde è precipitata tanto da non leggersi più i cartelli triangolari – quelli che avvisano dei pericoli in strada –, in questo caso curva pericolosa in salita! (in foto) Le luci che dovrebbero illuminare la zona sono circondate dalle foglie che non permettono di avere una giusta illuminazione; ci sono rami degli alberi rotti che spenzolano uno su l’altro; I fili della luce e del telefono appoggiati su i muri oppure a spenzoloni. Mi domando: ma forse Trebbiantico non fa parte di nessun comune? Non era abbinato ai ridenti paesini dei colli con Candelara e Novilara?" sottolinea Romani. "Mi sembra proprio che siamo stati abbandonati da tutti. Per non parlare poi della strada dei Colli, ridotta veramente uno strazio". Una lettera che ha il sapore di un grido d’allarme ma che nutre la speranza "di essere ascoltata, anche se in parte, da qualcuno".