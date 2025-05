Discarica abusiva a Pesaro: sequestrati 200 tonnellate di rifiuti

Pesaro, 19 maggio 2025 – Oltre 200 tonnellate di rifiuti industriali, tra cui vernici, solventi e materiali plastici, abbandonati e accatastati senza alcuna autorizzazione. Così è scattato il sequestrato da parte dalla Guardia di Finanza.

L’operazione, condotta dal Reparto operativo aeronavale di Ancona in collaborazione con il Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, ha portato alla scoperta di un deposito abusivo di 343 metri quadrati nel Comune di Montelabbate.

L’intervento rientra in un’attività di polizia ambientale che ha lo scopo di monitorare gli insediamenti industriali nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Durante questi controlli, i finanzieri hanno individuato un’enorme quantità di rifiuti pericolosi e non, esposti agli agenti atmosferici e privi delle necessarie autorizzazioni previste dal Testo Unico in materia ambientale.

Nell’area sequestrata, situata all’interno di uno stabilimento industriale, sono stati trovati fusti contenenti vernici e solventi, materiale ferroso, scarti di legno, residui di lavorazioni industriali con polveri da sabbiatura e materiale plastico. I rifiuti, accumulati in parte direttamente sul terreno, erano stati depositati oltre i limiti consentiti per lo stoccaggio temporaneo.

Per questo, a seguito degli accertamenti, l’intera area di 343 metri quadrati e i rifiuti depositati, pari a oltre 200 tonnellate, sono stati posti sotto sequestro. Il legale rappresentante dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro con l’accusa di “gestione di rifiuti non autorizzata”, reato punito dal Testo Unico Ambientale.

All’operazione ha partecipato anche il personale dell’Arpam di Pesaro, che avvierà le analisi necessarie per qualificare la natura dei rifiuti speciali abbandonati. Al termine degli accertamenti, si procederà alle previste operazioni di bonifica dell’area contaminata. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari: le accuse dovranno infatti essere confermate nel corso del processo.