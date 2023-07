Discarica abusiva di ventilatori Multe salate per due famiglie

di Sandro Franceschetti

E’ costato una multa di 600 euro a famiglia l’abbandono di rifiuti effettuato in un’area di via Del Buzzo, vicino al casello autostradale di Marotta. Una zona tristemente famosa per questo tipo di comportamento illegale, dove ultimamente, insieme a sacchi di materiale indifferenziato si trovano vecchi ventilatori ed altri apparecchi elettrici non funzionati. Una sorta di discarica a cielo aperto.

A dover pagare l’ammenda, comminata dai carabinieri forestali della stazione di Cartoceto, sono due nuclei familiari, accertati come responsabili "di abbandono di rifiuti non pericolosi di varia tipologia e di provenienza domestica, contenuti all’interno di una ventina di sacchi di plastica". E alle sanzioni pecuniarie dei forestali, si sono aggiunte anche due ordinanze del sindaco Nicola Barbieri che dispongono, entro 30 giorni, a carico degli stessi responsabili, "la rimozione dei rifiuti abbandonati e al loro smaltimento e recupero nei modi di legge o tramite ditte opportunamente autorizzate".

"In caso di mancato adempimento a questa ordinanza – si legge nei documenti prodotti dal Comune – si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate dall’amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative quote e riscossione coatta delle stesse". Insomma, se entro un mese dalla data di emissione dell’ordinanza, pubblicata nei giorni scorsi, i destinatari della stessa non ottempereranno agli obblighi, il Comune farà rimuovere a sue spese i rifiuti, addebitandone a loro, che già dovranno pagare le multe, i relativi costi.

Su quest’ultimo aspetto, però, il gruppo di minoranza consiliare, guidato da Anteo Bonacorsi, ha da ridire: "Quest’area di via Del Buzzo – sottolinea il leader di opposizione – è tristemente famosa per l’abbandono di rifiuti. Pertanto, occorre adottare dei sistemi che risolvano il problema alla radice, installando in loco un apparato di videosorveglianza contro i malintenzionati. Inoltre, non si può aspettare un mese per ripristinare una situazione di normalità e salubrità. Il Comune rimuova subito l’immondizia, rivalendosi poi sui responsabili".