Discarica, . Aguzzi replica a Ricci

L’assessore regionale Stefano Aguzzi (foto) replica al sindaco Matteo Ricci che, durante il Consiglio comunale di lunedì ha tirato in ballo la Regione affinché interrompa l’iter autorizzativo, in capo alla Provincia relativo alla realizzazione, o meno, della discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a Riceci, nel Comune di Petriano. Aguzzi ribadisce cosa ha fatto, nell’ambito delle proprie competenze la Regione: "La Regione è parte integrante della Conferenza di servizi come genio civile e come tale ha espresso delle prescrizioni. A queste la società sta elaborando le risposte e ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo di Ancona. Il ricorso è scattato perché ritengono quelle prescrizioni troppo onerose e causa di un allungamento eccessivo delle tempistiche. Su questo fronte la Regione è pronta a sostenere le proprie tesi".

Riguardo il dato sulla distanza che servirebbe per rispondere alla normativa europea riguardo la tipologia di rifiuti soggetti allo smaltimento – se speciali o urbani – l’assessore Stefano Aguzzi, specifica in che modo la Regione è intervenuta. "Sulla distanza la Regione non fa parte degli enti al tavolo della Conferenza dei Serivizi. Cioè la Regione non è stata convocata. In Regione, invece, è arrivata una lettera della Provincia, in capo all’iter autorizzativo, che ci chiede: “a quanto possono stare le discariche con questa tipologia di rifiuti?“. La Regione ha risposto, puntualmente, con le tipologie di rifiuti che devono stare a due chilometri e quelle che devono stare a 500 metri. Abbiamo redatto un elenco puntuale". Questo dovrebbe fugare i dubbi rispetto all’interpretazione della normativa in ambito europeo. “La Provincia quindi – ha concluso Aguzzi – sa nello specifico quali rifiuti dovranno stare a duemila metri (sono quelli cosiddetti speciali). E ’ stato messo nero su bianco dal dirigente e sottoscritto anche da me".