Discarica, Commissione a Riceci. Mercoledì attesi i parlamentari vogliono vedere e capire lo scempio

Arriva a Riceci la Commissione Ecomafie della Camera. Il sopralluogo è previsto per mercoledì 13 marzo. I componenti dell’organismo ispettivo vogliono vedere sul posto ciò di cui si parla. Intanto sanno già molto della discarica di Riceci, obiettivo di Marche Multiservizi benché l’intera assemblea dei soci sia contraria. La Commissione ha ascoltato l’amministratore delegato di Mms Mauro Tiviroli che ha negato di averci pensato lui alla discarica ma di esser stato contattato solo a ottobre 2022 da Ambrogio Rossini di Aurora srl e di aver accettato la sua proposta pagando sull’unghia, due mesi dopo la proposta, 3 milioni e 200mila euro. E’ stato ascoltato l’assessore Aguzzi che ha escluso la possibilità di realizzazione per una serie di ragioni, la prima delle quali è la mancata distanza dalle case, e poi il presidente della Provincia Paolini che ha detto di non averne mai saputo nulla né di aver autorizzato il suo rappresentante in Marche multiservizi a votare a favore. Quest’ultimo, Maurizio Mazzoli, ha risposto di aver votato alla ’cieca’ la discarica di Riceci ma anche di aver informato la Provincia di quello che aveva fatto tanto da esser riconfermato nella carica ad aprile del 2023. E poi il sindaco di Urbino Gambini che invece la discarica la vuole e se fosse fatta a Riceci non avrebbe nulla da dire perché "lì è tutt’altro che un giardino, sotto c’è una vecchia discarica vicino ad una zona industriale dove ci sarà seppellito di tutto". Ha parlato il sindaco di Petriano Fabbrizioli che invece ha annunciato ricorsi al Tar ed ha preannunciato di procedere con la richiesta di "vincolo ambientale totale sull’area". E’ stato poi ascoltato anche l’immobiliarista Della Betta che ha raccontato di non aver mai avuto l’incarico da Tiviroli di trovare i proprietari dei terreni dove fare la discarica, infine Mazzoli che ha sostenuto di non aver saputo niente fino a ottobre 2022, di non aver cercato i proprietari dei terreni perché li vendessero ad Aurora srl (un agricoltore invece ha confermato ripetutamente di esser stato contattato proprio da lui per la vendita, rifiutata, dei terreni) mentre sembra imminente anche la convocazione a Roma del sindaco Ricci e dell’ex componente di Mms Margherita Pedinelli, dimessasi proprio per la discarica che non votò perché assente.

Dice Gianluca Carrabs dei Verdi: "L’arrivo della commissione eco mafia dimostra la forte attenzione che suscita il caso Riceci a livello parlamentare. Finalmente potrà essere smentito il sindaco Gambini che ha sostenuto proprio in Commissione la tesi che Riceci non è di pregio naturalistico, ma è una discarica da bonificare, da dove non si vede Urbino. Sarà svelato un tassello in più di questo intricato groviglio di commistioni di interessi pubblici e privati per gestire un affare stramiliardario in barba alle regole più elementari di trasparenza, alla salute della nostra comunità e dell’ambiente che ci circonda. Fiero di aver scoperchiato questo vaso di Pandora".

ro.da.