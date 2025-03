"Discarica di Monteschiantello: va migliorata ma non ampliata"

Lunedì prossimo il Consiglio di Amministrazione di Aset spa, l’azienda a controllo pubblico che gestisce vari servizi sul territorio di Fano e in vari altri comuni, discuterà il bilancio aziendale, chiuso con anticipo rispetto agli anni passati. Quest’anno, infatti, il bilancio consuntivo è stato chiuso entro marzo, mentre lo scorso anno il termine era stato fissato a luglio.

"Un anticipo che rende i tempi di approvazione più rapidi e segna un passo verso una gestione più efficiente", dicono i membri del cda. Durante la riunione di lunedì, il presidente e ad Giacomo Mattioli presenterà il documento consuntivo per ottenere l’approvazione definitiva. Dopo, si dovranno attendere i tempi tecnici legati alle assemblee dei soci delle partecipate, previste ad aprile. L’anticipo nella chiusura del bilancio rappresenta per Mattioli e la sua vice Cucuzza "una novità positiva per l’azienda, che punta a ottimizzare i processi decisionali". Nel frattempo, l’azienda è impegnata nella manutenzione del verde pubblico in vista dei ponti festivi di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio che attireranno in città, si spera, tanti turisti.

"Abbiamo completato il taglio dell’erba in diverse zone, come il centro storico, Poderino e le scuole", spiega Mattioli. Alcuni interventi sono ancora in corso, ma l’obiettivo è preparare la città per la stagione estiva. Anche la pulizia delle caditoie è una priorità, con l’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione per monitorare gli interventi. L’obiettivo è completare i lavori in vari quartieri, come Canale Albani e Fratelli Bandiera, e concentrarsi sulla Sassonia.

Un altro tema centrale è il rapporto con i consigli di quartiere, recentemente istituiti. "La collaborazione con l’assessore Curzi e il Comune è costante", dice Mattioli, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con i cittadini per rispondere alle loro esigenze. Sul fronte della gestione dei rifiuti, invece, prosegue il dibattito sulla discarica di Monteschiantello, che solleva non poche preoccupazioni tra gli ambientalisti.

Tuttavia, Mattioli al proposito ribadisce "la necessità di ottimizzare l’impianto esistente, senza ampliamenti, attraverso studi che migliorino l’efficienza". E proprio di questo argomento si discuterà il 12 aprile al Centro Civico di Gimarra nel convegno "Dalla discarica all’economia circolare", che indagherà soluzioni alternative, puntando a ridurre i rifiuti.

Mattioli apprezza l’iniziativa, non parteciperà perché fuori città, ma critica l’impostazione del volantino, che secondo lui semina paura. Mentre "la discarica di Monteschiantello è una risorsa da valorizzare, non un luogo da temere".

Tiziana Petrelli