Discarica di Petriano, la illustrerà il sindaco di Urbino, ma a che titolo?

Per la discarica di Riceci da 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali, che Marche Multiservizi intende realizzare insieme ad un industriale di San Marino, provvederà il sindaco di Urbino a spiegarne i motivi e, a suo dire, i presumibili vantaggi. Lo farà giovedì alle 18 in Commissione ambiente nella sala Serpieri del collegio Raffaello a Urbino. L’ordine del giorno sarà questo: "Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio di Petriano. I punti saranno presentati e illustrati dal sindaco Gambini". Era stato chiesto da alcuni consiglieri che fossero presenti anche il sindaco di Petriano e i tecnici ma la richiesta sembra esser stata bocciata dalla maggioranza. Così il sindaco Gambini illustrerà da solo i contenuti tecnici del progetto, ma a quale titolo è difficile da capire.

Intanto il comitato di Riceci continua a raccogliere firme e proteste contro l’ipotesi della discarica nelle colline che guardano Urbino e che sono state lo scenario dello spot di Dustin Hoffman per la bellezza delle Marche. Il Pd scrive: "Leggiamo che si tratterebbe di un mega impianto per ricevere rifiuti speciali per 5 milioni di tonnellate in 25 anni, ed oltre ai disagi, rischi e problemi che potrebbe creare, sembra che l’entità dell’intervento sia sproporzionato rispetto agli 11 chilometri quadrati del territorio comunale, in quanto questa discarica dovrebbe sostituire in primo luogo quella di Cà Lucio chiusa e Cà Asprete prossima alla chiusura. Si ritiene quindi che questo intervento sia incomprensibile. Il Pd Urbino sostiene la raccolta firme dei cittadini che sono contrari all’apertura di una nuova discarica a Riceci e ha già presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere che venga interrotto questo progetto e chiederà inoltre un Consiglio Comunale straordinario per

chiedere a tutte le forze presenti in Consiglio di prendere una posizione contraria alla discarica".