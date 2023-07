Discarica di Riceci, invitati vertici Mms

Dopo l’ultimo consiglio comunale di giugno in cui si era deliberato di chiamare in audizione Marche Multiservizi sul progetto di discarica di Riceci, finalmente è stata fissata la data per mercoledì 19 luglio. Alle ore 18 è infatti convocato il prossimo consiglio comunale in cui ci sarà l’"audizione degli amministratori e tecnici di Marche Multiservizi in merito al progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti industriali inerti in località Riceci’. E’ previsto l’intervento dell’amministratore delegato Mauro Tiviroli e del presidente del cda Andrea Pierotti.