Discarica di Riceci, la verità di Paolini: "Sono venuti da me per dirmi di stare zitto"

Giuseppe Paolini è il presidente della Provincia che dice di essere contro le discariche.

Oltre alle parole, che ha fatto per Riceci?

"Abbiamo votato contro qualunque ipotesi di discarica nel territorio senza aver prima un piano approvato".

Forse servirà per il futuro. Ma incombe il presente e si chiama Aurora srl. A questa società avete aperto tutte le porte. Perché?"

"Calma, non sono stato io a localizzare la discarica a Riceci, ma altri politici".

Facciamo i nomi. Chi l’ha chiamata?

"Il sindaco Fabbrizioli, nel 2022. Mi dice che non dovevo rompere i c... sulla futura discarica a Riceci perché portava ricchezza al paese, qualche milione, e tutti erano d’accordo nel farla".

E lei è stato zitto?

"Gli ho chieso se la gente fosse stata al corrente del progetto, e mi ha risposto di sì. Che dovevo altro dire? Ho aggiunto che avremmo guardato le carte e il progetto e poi deciso".

Chi altri si è fatto avanti per la discarica?

"E’ venuto Tiviroli di Marche multiservizi dicendo che il progetto era pronto, che c’era l’accordo politico col sindaco e con tanti altri del territorio. Ho preso atto, visto che la Provincia è anche nel cda di Marche Multiservizi".

Solo in due hanno sostenuto il progetto?

"No, sono tanti, ma sarò felice di dirlo alla commissione eco mafie che si appresta a sentire tutti i vari protagonisti di questa vicenda".

Riepilogando, lei è contro le discariche ma ha saputo nel 2022 dal sindaco di Petriano che si stava preparando il progetto di Riceci e non si è opposto, il suo rappresentante ha votato l’ingresso di Mms in Aurora il 22 dicembre 2022 e non ha detto nulla. Lei si è presentato nello stesso momento ad una assemblea a Gallo di Petriano chiamato dalla gente allarmata e ha detto di non aver ricevuto niente sul suo tavolo. Ma in realtà sapeva tutto. Perché non è stato chiaro subito?

"Io sapevo solo le intenzioni ma la Provincia era ancora all’oscuro del progetto. E nessuno mi ha informato di quel voto del cda di Mms per entrare in Aurora"

Ma ad aprile 2023, lei ha chiesto l’aumento del 69 per cento dei compensi del cda di Mms per "il gran lavoro svolto, i brillanti risultati e le strategie future". In pratica, era d’accordo su tutto, discarica compresa

"Sono due cose separate. Pensavo di essere nel giusto per quanto riguardava i compensi, invece sono rimasto col cerino in mano. Abbiamo annullato e chiesto scusa. Sulla discarica non abbiamo mai sostenuto di volerla fare. E apprezzo che Fabbrizioli abbia cambiato idea. Ha la mia stima".

Il ping pong tra Provincia e Regione, su chi deve stabilire la distanza minima dalle case di una discarica, quando finisce?

"Abbiamo avuto un incontro con la presidenza del Consiglio regionale e presto avremo una risposta. E ci muoveremo".

Perché avete dato una proroga di altri 6 mesi ad Aurora, senza alcun obbligo?

"Perché il Genio civile, malgrado il ricorso pendente al Tar, ha deciso incredibilmente di imbastire carteggi e incontri a dicembre con Aurora dando addrittura prescrizioni su ciò che dovrà fare nel 2024. Questo ci ha imposto, come coordinatori, di dare una proroga. Ma dal mio punto di vista, altri sei mesi di carotaggi a Riceci non cambiano le carte. Ritardano solo il no".

E se non va così?

"Mi dimetto"