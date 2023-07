Discarica di Riceci, procura indaga

Gli esposti alla magistratura sulla discarica di Riceci hanno portato all’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Urbino ora diretta dalla dottoressa Irene Lilliu. Non si conoscono le ipotesi di reato su cui sta lavorando la polizia giudiziaria ma è chiaro che l’indagine andrà ad acquisire gli atti che hanno portato Marche Multiservizi, che ha la maggioranza in mano ai Comuni della provincia, a lanciarsi nell’iniziativa di un privato di San Marino versando 3 milioni di euro per acquisire il 40 per cento di una società vuota, l’Aurora srl. Il cui 60 per cento appartiene alla Ecoservizi srl di San Marino che fa capo ad Ambrogio Rossini, il patron della Cartiera Ciacci. La società è vuota perché non ha in mano niente in fatto di autorizzazioni, l’iter è appena iniziato ed è già stato impallinato dal Genio civile con tre no, ed ha tutti contro. A cominciare dal comune di Petriano, all’inizio possibilista ma poi diventato antagonista quando ha capito che la discarica da 5 milioni di metri cubi sarebbe stata una buca di rifiuti senza fine, poi la Provincia, la Regione ma soprattutto l’opinione pubblica che si è ribellata alle scelte calate dall’alto nella totale omertà. Ieri intanto, i sindaci Pd della provincia si sono riuniti per decidere chi indicare nel cda di Marche Multiservizi al posto della dimissionaria Pedinelli. E’ uscito un nome: Almerino Mezzolani, ex assessore regionale.

ro.da.