Discarica di Riceci Scintille in consiglio Tiviroli: "Non puzzerà" Pierotti: "Nulla è deciso"

di Giovanni Volponi

I vertici di Marche Multiservizi sono stati convocati ieri in consiglio comunale a Urbino tra striscioni di protesta e atmosfera ostile da parte della gente. La sala Serpieri era gremita e molti cittadini arrabbiati. Ci si aspettava che ci fosse finalmente una parola chiara sulla discarica, o si oppure no, e invece due ore sono state spese per ascoltare i dettagli di un progetto che prevede 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali. Una lunga e dettagliata spiegazione da parte dell’ingegner Stefano Teneggi, coordinatore dei progettisti per conto della società Aurora srl, di cui l’amministratore delegato di Mms è il presidente. Spiegazione che ovviamente non ha soddisfatto le aspettative dei cittadini, che decine di volte sono stati ripresi dal presidente del consiglio comunale per urla, proteste veementi e insulti di vario tipo. La protesta era in realtà iniziata già mezz’ora prima dell’assemblea, in piazza della Repubblica, con striscioni, cartelli e uno scatolone di brochure sulla discarica (che di recente ha preso il nome di LaBattista, per la vicina chiesa dedicata a San Giovanni) che i cittadini di Petriano hanno voluto simbolicamente riconsegnare a Mms. Quando il consiglio è poi iniziato, il comitato del no ha fatto sentire il proprio dissenso pressoché dall’inizio alla fine, chiedendo a gran voce di rinunciare al progetto.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Gambini, gli interventi più attesi, quelli dell’ad Tiviroli e del presidente Pierotti, non hanno mosso più di tanto le acque: l’amministratore ha ripetuto che il progetto nasce da premesse oggettive e ha promesso che il sito sarà gestito nel miglior modo possibile. "Dobbiamo partire da dei fatti: la produzione abbondante di rifiuti speciali, l’inquinamento e i costi per trasportarli in altre regioni e fino in Germania. I cubi messi al centro della sala sono le tipologie che verranno portate a Riceci: non puzzano, potete verificare. Marche Multiservizi gestisce in maniera eccellente le proprie discariche, se volete organizziamo anche domattina un pullman per vedere assieme Ca’ Asprete e sfido chiunque a dire che puzzi o che sia gestita male. Abbiamo quindi dei modelli reali su cui confrontarci e basare la qualità della futura gestione di Riceci". Il presidente Andrea Pierotti non si è invece sbilanciato, facendo intendere la difficoltà della sua posizione tra l’incudine dei sindaci della provincia e il martello della componente privata: "Il consiglio comunale si è già espresso e ne tengo conto. Mi sarebbe piaciuto evitare questa piega che ha preso il dibattito, anche per colpe dell’azienda che non nego. Va recuperato un equilibrio col territorio. Io non posso che fare sintesi, attendere i segnali della corretta interpretazione delle norme (da parte della Regione, ndr) per avere un quadro chiaro per tutti, e poi uscire insieme e uniti da questa situazione complessa e difficile". Non è mancato un attacco di Pierotti al sindaco Gambini: "Avrei potuto fare a meno di essere qui accettando il suo consiglio (a dimettersi dopo il rifiuto di accettare l’aumento dei compensi ndr), ma sono qui e potete stare certi che non mancherà il coraggio delle scelte nei confronti del territorio e dei dipendenti dell’azienda".