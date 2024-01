Discarica di Riceci, tutti a Roma. La Commissione ecomafie chiama

La discarica (ancora inesistente) di Riceci finisce in Parlamento. Ieri, l’ufficio di presidenza della Commissione Eco mafia ha inserito nell’ordine del giorno dei suoi prossimi lavori la trattazione del progetto della maxi discarica a Riceci. Si vuol sapere chi, cosa, come hanno messo in piedi questa operazione che vede il coinvolgimento di fatto di quasi tutti i Comuni provinciali essendo soci di Marche Multiservizi. A chiedere spiegazioni convincenti e documentate sarà la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e degli altri illeciti ambientali ed agroalimentari. A mobilitarla è stato il vice presidente Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi, sollecitato da Gianluca Carrabs dei Verdi provinciali. Si inizia mercoledì 31 gennaio. Saranno convocati e ascoltati come persone informate dei fatti tutti i protagonisti della vicenda a partire dal sindaco Fabbrizioli di Petriano, all’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli, al presidente della Provincia Paolini, ai consiglieri di Mms, ai dirigenti di Aurora srl, la società motrice della discarica di Riceci.

"Finalmente saranno chiariti i fatti – dichiara Gianluca Carrabs- perché Marche Multiservizi non ha realizzato questa proposta in proprio, da sola, avendone le capacità tecniche ed economiche, ma ha coinvolto Aurora srl nel progetto?".

"Questa è solo la prima parte del lavoro - dichiara il deputato e vice presidente della commissione ecomafie Francesco Borrelli - la Commissione udirà tutte le persone coinvolte. Dobbiamo far chiarezza sulle modalità di legittimità amministrativa della proposta oltre che quella ambientale, non possiamo cedere né ad operazioni opache e né a scempi ambientali che muterebbero le sorti di un territorio straordinario, in una vallata bellissima dove si affaccia Urbino patrimonio dell’Unesco, al centro del distretto biologico più grande d’Italia. La seduta sarà pubblica e tutti i cittadini collegandosi al sito della Camera dei Deputati potranno accedere e ascoltare l’audizione".