Discarica, fiume di firme: "Preoccupati per la salute"

Sfiorano quota 1.500 i cittadini che hanno sottoscritto la diffida contro l’ampliamento della discarica di Monteschiantello preparata dal comitato ‘AmbienteVivo’ di San Costanzo, che da 4 anni combatte contro l’allargamento volumetrico del sito, che si trova nel territorio di Fano, ma ad appena 800 metri dal confine sancostanzese. Diffida inoltrata via pec nella giornata di mercoledì alla Regione, alla Provincia, all’Ata Rifiuti n. 1 Marche Nord e a tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla stessa Ata. "Per l’esattezza, sono già 1.447 le firme che abbiamo ottenuto e la raccolta proseguirà ancora – evidenzia il presidente del comitato, Stefano Sanchioni –. Si tratta di un risultato che dimostra la forte preoccupazione dei cittadini riguardo all’impatto ambientale e alla salute pubblica derivante da un eventuale incremento della discarica".

Un chiaro segnale "di opposizione a qualsiasi intervento, a livello regionale e provinciale, che possa autorizzare tale progetto. Chiunque – dice Sanchioni – si troverà coinvolto nel processo autorizzativo saprà che circa 1.500 persone saranno pronte a sostenere una battaglia legale per l’accertamento di eventuali responsabilità di qualsiasi tipo di danno: ambientale, sanitario ed economico, derivante dall’allargamento di una discarica attiva dal 1978 che diventerà discarica regionale, con conseguente aumento consistente dei rifiuti smaltiti, del traffico dei camion e del relativo inquinamento atmosferico".

Dal comitato "AmbienteVivo" arriva la gratitudine per la condivisione della sua battaglia: "Desideriamo ringraziare di cuore tutti i cittadini, le associazioni e i sostenitori che hanno contribuito attivamente alla raccolta delle firme, dimostrando un forte senso di responsabilità e di impegno per la tutela del territorio. La massiccia adesione alla nostra iniziativa è un segnale inequivocabile della volontà della comunità di proteggere il proprio ambiente e la propria salute. Per questo, continueremo a monitorare attentamente la situazione e a far sentire la nostra voce". "Il comitato – conclude Sanchioni – ribadisce il proprio impegno a proseguire la lotta contro l’ampliamento della discarica, utilizzando tutti gli strumenti legali e democratici per tutelare il territorio e la salute dei cittadini".

Sandro Franceschetti