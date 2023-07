Discarica, Gambini nel tritacarne Ma ci rimettono anche i pesaresi

Gianluca Carrabs di Verdi +Europa torna a tuonare sulla discarica di Riceci: oltre a mettere in croce il sindaco di Urbino Maurizio Gambini per alcune dichiarazioni fatte al termine dell’ultimo consiglio comunale della città ducale, chiede poi al sindaco Mirco Ricci e al presidente della Provincia Giuseppe Paolini di rimuovere l’ad di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli. Non solo, perché poi aggiunge che "spero vivamente che la magistratura (c’è un esposto in Procura a Urbino, ndr) intervenga presto per chiarire ogni dubbio".

A scatenare un’altra volta l’infermo il sindaco di Urbino Gambini che sostazialmente ha detto che il "no espresso dal consiglio comunale sulla discarica, vale praticamente zero". Aggiungendo anche che la scelta fatta da Mms di entrare nella società privata Aurora srl "in scienza e coscienza dal Cda di Marche Multiservizi, è giusta". Per Carrabs, Gambini dice solo bugie "per cui ora il re è nudo". Quindi l’affondo: "Tutti, caro Gambini, saprebbero fare l’imprenditore di successo come fa Tiviroli - dichiara Carrabs - in un mercato protetto, dove i sindaci come te, hanno consentito e autorizzato che le nostre discariche si riempissero di rifiuti industriali provenienti da fuori regione, consentendo solo forti speculazioni ed enormi guadagni, esaurendo però tutti gli spazi disponibili per l’abbancamento dei rifiuti urbani, quelli che producono quotidianamente i cittadini della nostra provincia. Ora servono altre discariche, perché quelli come te non hanno programmato il modello di gestione dei rifiuti del nostro territorio, lasciando a Mms di spadroneggiare e di organizzare il business. In questi anni MarcheMultiservizi è venuta meno alla sua funzione pubblica e ha pensato solo ed esclusivamente ad ingrassare i suoi bilanci, con il silenzio assordante della politica. Adesso ancora una volta si tenta di fare un’operazione ai danni dell’interesse pubblico, non solo perché si violenta, con un ecocidio, una delle vallate più belle delle Marche. Ma anche e soprattutto perché si porta avanti una operazione con la società Aurora srl dove Marche Multiservizi impegna 3,1 milioni di euro a favore di una scatola vuota, per un progetto dagli esiti assolutamente incerti. Tiviroli reputa congruo pagare 3,1 milioni di euro per dei diritti di opzione. Questo determina che i costi e i rischi d’impresa per realizzare la discarica sono tutti a carico di Marche Multiservizi, che con l’acquisto delle quote per entrare nella società Aurora srl, foraggia tutto l’investimento e paga tutto, facendo guadagnare già in partenza il partner privato che ha venduto le quote. Di fatti la vendita delle azioni di Aurora è l’unica certezza di un guadagno. Tutto pianificato a tavolino per far ricadere i costi sul pubblico e i guadagni certi e immediati sul privato".

E anche Fratelli d’Italia di Urbino "ribadiscono il loro no alla discarica". Nel tritacarne sta finendo il sindaco di Urbino, ma quelli che ci rimettono di più in questa vicenda sono gli abitanti di Pesaro, perché il Comune detiene il 25% della multiservizi: la quota pubblica ha versato per acquisire il 40% di Aurora srl di San Marino circa un milione e 600mila euro, il che vuol dire che circa 350 mila euro sono dei pesaresi. Se il grande business di Riceci – si stima una operazione da oltre un miliardo di euro – va in fumo e non decolla, quel milione e 600mila euro di tutti i cittadini che fine fanno? In fumo per gli anticipi dati sui terreni e per pagare i progetti?

m.g.