Discarica, il fronte del no: "Nessuno tocchi Riceci"

Piazza della Repubblica oppone un netto no alla discarica di Riceci. La voce unanime emersa dalla manifestazione che si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio a Urbino è che i cittadini non vogliono la discarica, non la meritano e non la merita il paesaggio di Riceci. L’assemblea pubblica, organizzata dal collettivo universitario Bagolare assieme al Comitato urbinate contro la discarica, è stata seguita da un centinaio di persone, e ha visto gli interventi, programmati e non, di cittadini, amministratori, rappresentanti di enti e associazioni. "Riceci non è un posto qualsiasi – ha esordito Francesco Veterani, esponente del comitato – ha un valore paesaggistico, umano, culturale, ecologico enorme. Tra tutti i luoghi possibili, proprio in questo posto vogliono costruire una discarica grande come 11 duomi di Milano. Stiamo parlando di portare una media di 40 camion al giorno per 25 anni. A pochi passi da qui, da via Battisti, la discarica si vedrà. Come possono ancora dire che non è vicina a Urbino? Eppure il luogo non è forse la questione più assurda, perché anche gli accordi economici con Aurora sono svantaggiosi, per non parlare dei rimpalli tra i politici, che dai sindaci si sono spostati alla provincia e poi alla regione ma ancora nessuno ha detto chi è il garante. In tutto ciò il consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi si è aggiornato al 24 perché non sapevano le normative giuridiche: ma i consiglieri che la amministrano per noi, sanno quello che fanno? Cosa stanno a fare su quelle poltrone?".

L’artista pesarese Roberto Malini, che ha portato i quadri realizzati con l’intelligenza artificiale ambientati nelle colline di Riceci, è andato giù pesante: "Il caso Riceci è simile agli abusi fatti in Africa in cui una società privata, forte dei suoi avvocati, fa ciò che vuole fregandosene dei luoghi, dei popoli, dell’ambiente e della salute. Perché ci procurano questi stress, questa ansia, questo nervoso? Ci fanno ammalare e se ne fregano. Ciò che sta facendo Aurora è un abuso, uno stupro".

Sulla stessa linea Domenico Passeri, ex sindaco di Petriano: "Marche Multiservizi non gestisce i rifiuti ma i soldi. Pensano solo a quelli, con gli introiti delle altre regioni che tuttora portano camion nella nostra provincia. E poi paga quote a valori spropositati che andrebbero vagliati da corte dei conti e magistratura. Combatteremo e vinceremo insieme questa battaglia". Tra gli altri, hanno preso la parola anche l’assessore Elisabetta Foschi ed esponenti di Legambiente e dell’associazione Diversamente che il 14 organizza a Riceci un pomeriggio ‘Parole e Musica’, per dimostrare che le colline sono un luogo da vivere. Giovanni Volponi