Discarica, il fronte s’allarga Gambini: "Se Ricci blocca tutto, io lo seguo" Il progetto sta affondando

Non l’accetta neppure Raphael Gualazzi la discarica di Riceci. Ieri ha partecipato ad un flash mob a Urbino con Gianluca Carrabs,Federico Scaramucci e tanti altri cittadini. Intanto il sindaco di Urbino Maurizio Gambini dice: "Se la politica di centrosinistra ritiene che l’impianto non vada costruito, l’unica strada è chiedere l’intervento del sindaco di Pesaro, che è il socio pubblico di maggioranza all’interno Marche Multiservizi e che ha espresso il presidente della partecipata. Ricci si trova nella giusta posizione per dialogare, insieme al socio privato Hera, con la società Aurora, di cui Mms è socia, affinché decida di ritirare il progetto. In questo caso mi vedrà suo sostenitore e alleato".

Ma precisa: "Affermare o alludere al fatto che io sia favorevole all’impianto di Riceci, come emerso in diverse occasioni sulla stampa, è una pura invenzione. Ribadisco che la questione non è di competenza del comune di Urbino, perché il progetto riguarda un altro comune e non rientra nella pianificazione pubblica valutata in ambito di Ata. Tutte le forze politiche hanno dichiarato di essere contrarie all’impianto, ma purtroppo ogni presa di posizione, favorevole o contraria, non cambia nulla, in quanto il progetto è destinato a una valutazione puramente tecnica".

"Ho chiesto a Marche Multiservizi di chiarire le tipologie di rifiuti che dovrebbero essere trattati nell’impianto di Riceci, proprio per capire se il progetto coinvolgeva anche i rifiuti urbani che sono soggetti alla pianificazione pubblica e per i quali non è prevista la distanza di 2 chilometri dal centro abitato. Nella sua risposta Mms ha chiarito che il progetto prevede il trattamento di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriale, tra questi anche quelli prodotti dal trattamento industriale degli urbani differenziati. Se non verrà ritirato il progetto per volontà politica, allora occorre procedere con il regolare iter amministrativo, ora al vaglio della Provincia, che dovrà valutare tutti gli aspetti tecnici e normativi rilevanti per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione. Come vicepresidente della Provincia mi sono attivato, insieme al presidente Paolini, per incontrare i tecnici e capire in via preliminare il loro orientamento. È emerso che esistono dei vincoli normativi, che potrebbero portare al diniego dell’autorizzazione. Io sono intervenuto in modo chiaro contro l’eventualità di interpretare il trattamento di rifiuti derivanti dagli urbani differenziati assimilandolo a quello degli urbani, bypassando così il vincolo della distanza dei 2 chilometri, perché sarebbe una forzatura. Ma questa azione l’ho portata avanti come vice presidente della Provincia, non come sindaco di Urbino. Il comune di Urbino non c’entra in questa partita e chiedo che non venga attribuita alcuna responsabilità all’Amministrazione comunale di Urbino, perché non ne ha. La politica fa la sua parte, ma i fatti sono quelli descritti. Il nodo vero della questione è che in questa provincia non stiamo pianificando nulla, sull’acqua o sui rifiuti speciali, e questa mancanza lascia spazio all’iniziativa privata, cosa che crea danni economici al territorio". Oggi assemblea dei soci di Marche Multiservizi su compensi del cda e discarica.

Francesco Pierucci