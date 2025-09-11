Discarica, la battaglia dei residenti: "Aria irrespirabile, ora basta"

"Da molto tempo si registrano odori fastidiosi e persistenti, di giorno e di notte, che arrivano dalla discarica. Per questo chiediamo al Comune di predisporre un protocollo di monitoraggio delle emissioni odorigene e di attivare una piattaforma in cui vengano raccolte le segnalazioni dei cittadini". Per gli abitanti di Babbucce, frazione di Tavullia, l’estate che sta per finire è stata molto impegnativa. Soprattutto nelle ore notturne, quando le esalazioni maleodoranti hanno spesso invaso gli ambienti domestici. Molto di più e più frequentemente rispetto al passato: proprio per segnalare al Comune il disagio derivante dall’attività dell’impianto di Ca’Asprete alcuni residenti hanno inviato al sindaco Patrizio Federici un documento in cui chiedono maggiori controlli. "Nelle scorse settimane abbiamo consegnato all’amministrazione una raccomandata a mano sottoscritta da 40 abitanti di Babbucce – dice il portavoce Gianluca Buscaglia – durante un incontro in cui erano presenti anche l’assessora all’Ambiente e i rappresentanti del gestore della discarica, Marche Multiservizi. In quella sede abbiamo chiesto al Comune di recepire le nuove direttive in materia e attuare un piano di monitoraggio dell’inquinamento olfattivo secondo i nuovi protocolli recepiti da Arpa Emilia-Romagna e Marche. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute dal sindaco e dall’assessora, non sono state intraprese azioni concrete".

Le richieste poste dagli abitanti della frazione si basano sulla normativa in materia e nello specifico fanno riferimento all’attivazione il giugno scorso da parte di Arpam del centro regionale "Odori molesti" ad Ascoli Piceno con funzioni di monitoraggio olfattivo, al fine di poter ottenere una misurazione oggettiva delle esalazioni più approfondita, secondo i residenti, rispetto a quella che è stata effettuata finora dal gestore con lo strumento del ‘Naso elettronico’.

Aperta nel 1991, la discarica di Ca’Asprete dovrebbe vedere la chiusura anticipata nel 2028. Un obiettivo che si è impegnata a rispettare l’altra sera di fronte ai suoi cittadini, l’ex sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista ‘Marchigiani per Acquaroli’. "E’ bene che di questa responsabilità che abbiamo accettato per 34 anni si facciano carico altri territori" – ha sostenuto, attaccando l’ex sindaco di Pesaro e candidato alla presidenza delle Regione per il centrosinistra Matteo Ricci, per le sue dichiarazioni del 2023 nell’assemblea dei sindaci a favore dell’ampliamento dell’impianto.