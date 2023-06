Discarica, la garanzia era istituzionale Al Cda data una lettera di ’assenso’

Il progetto ’segreto’ della discarica di Riceci ha avuto un pregio, forse l’unico. Ha permesso di chiarire come funzionavano le cose a Marche Multiservizi. A decidere strategie e intese era l’amministratore delegato, cioè Hera col 45 per cento, a ratificare le scelte era il cda formato per il 54 per cento da soci pubblici. Ma ora il protocollo tafazziano sembra alle battute finali. Proprio quel cda presieduto da Andrea Pierotti avrà la possibilità di dare un colpo di reni alla situazione. Si riunirà la settimana prossima per chiedere di cambiare i rapporti di forza tra soci pubblici e privati. E sulla discarica di Riceci la parola d’ordine che circola è "inutile insistere". Il progetto non andrà da nessuna parte. Il sindaco di Pesaro Ricci ha chiesto un’opzione B e da lì non si torna indietro. Non solo. Avrebbe chiesto ai suoi del Cda anche di non assecondare i voleri di Marche Multiservizi di chiudere in fretta e furia la discarica di Ca’ Asprete. Chi lo ha deciso e perché? Meglio diminuire i conferimenti da fuori e allungarne la vita. Nel frattempo, il progetto di Riceci da parte di Aurora srl, col 60 per cento in mano ad Ambrogio Rossini di San Marino e il 40 per cento di Marche Multiservizi, è stato depositato in Conferenza dei servizi in Provincia. E’ certo che verrà chiamata a fare parte del tavolo anche la Soprintenenza che in un primo momento era stata esclusa. Il cda di Marche Multiservizi ratificò in pochi minuti, il 22 dicembre scorso, l’ingresso nel capitale di Aurora srl per costruire la discarica di Riceci. Ora è chiaro il perché. E’ certo che i membri del Cda hanno avuto o visto una lettera "istituzionale" firmata da amministratori pubblici di vari livelli che affermava la legittimità e fattibilità della discarica. Ed è uno dei motivi che ha portato alla ratifica immediata dell’entrata nel capitale di Aurora srl mettendo a bilancio 3 milioni di euro. A giorni ci sarà un nuovo componente del Cda di Marche Multiservizi dopo le dimissioni di Maurizio Mazzoli che era stato indicato dalla Provincia. Al suo posto entrerà Giuseppe Lucarini, ex sindaco di Urbania, Pd.

Intanto il sindaco di Petriano, ieri ci ha inviato una lunga lettera di cui pubblichiamo una sintesi: "Ho avuto solo comunicazioni ed incontri informali ed irrituali e come in altri incontri per progetti di interesse pubblico, non potendomi esprimere su cose non di mia conoscenza. Io non ho fatto proprio nulla perché non ho ricevuto nessun atto formale. Ci sono stati anche dei cittadini che incontrandomi per strada, in locali pubblici ed in feste paesane, mi hanno chiesto lumi riguardo il progetto: molti di questi (la maggioranza) contrari, mentre alcuni (la minoranza) che ne vedevano una utilità per il paese. L’autorità competente in via primaria è la Provincia. Questo non significa che, come Comune, rimarremmo attori passivi ma non compete a me rilasciare o far rilasciare nessuna autorizzazione. Dico solo che dal sottoscritto e dal Comune il progetto è stato visto per la prima volta a febbraio 2023".

ro.da.