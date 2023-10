Discarica, la lunga marcia. Il vescovo guida la protesta

Oggi pellegrinaggio anti discarica con in testa il vescovo monsignor Sandro Salvucci. L’appuntamento è per le 14, con partenza da Montefabbri per poi arrivare a Riceci. Sono quattro chilometri circa di colline strepitose dalle stradine bianche che tagliano la campagna e spiegano perché la natura delle Marche è un patrimonio da difendere. Monsignor Salvucci ha accolto l’invito dell’associazione DiversaMente a camminare insieme per dire no ad un progetto di discarica per rifiuti industriali da 5 milioni di metri cubi. Lo intendeva realizzare Marche Multiservizi tanto da spendere subito 3 milioni di euro attratta dall’idea di incassarne 100 o molti di più una volta realizzata la grande buca in un anfiteatro naturale come pochi. Alla manifestazione hanno aderito associazioni, come Legambiente ma anche cittadini,istituzioni, fedeli ed ambientalisti. Ci sarà anche Maria Rosa Conti, l’assessore verde del comune di Pesaro che dice: "Sarò felice di esserci per dire no ad una discarica che è inaccettabile. Il paesaggio rurale va tutelato come bene supremo, nessuno tocchi queste meraviglie. Per le discariche, se occorrono, vanno ampliate quelle funzionanti senza andare ad occupare luoghi incredibili come quelli di Riceci".

Non esclude la partecipazione nemmeno l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi: "Non ho ancora deciso ma l’idea mi solletica. Vediamo. E’ certo che siamo arrivati alla mobilitazione non solo dei cittadini ma anche della chiesa, a testimonianza della sua sensibilità e vicinanza alla gente, per una politica selvaggia perseguita fin qui da Marche Multiservizi col silenzio assenso dei sindaci soci. Ha cercato di realizzare una discarica impossibile e vietata dalla legge perché scientemente ha fatto saturare molto prima del tempo le discariche di Urbino e di Tavullia accettando rifiuti industriali dalle regioni del nord. Se questi quantitativi non dovevano superare il 50 per cento del totale, ci sono stati picchi invece del 150 per cento. E questo nell’indifferenza dei sindaci attratti dall’idea di avere la cedola degli utili. A permettere tutto questo è stata la Provincia che ha avallato le deroghe al piano regionale per il conferimento di rifiuti da fuori provincia. E oggi Marche Multiservizi ha cercato di fare una discarica impossibile, contro la legge per le distanze dalle case e per la tipologia di rifiuti che voleva scaricarci. Impossibile insomma su tutti i fronti, eccetto quello politico che l’aveva avallata. Ma non avevano fatto i conti con la gente e ora anche con la chiesa". Per Andrea Torcoletti di DiversaMente, "questa camminata sarà anche il segno che la volontà dei cittadini non può mai essere ignorata".

ro.da.