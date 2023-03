Discarica, la proposta di Tavullia "Ca’ Asprete va chiusa nel 2028"

di Luigi Luminati

Si è svolta una partecipata assemblea cittadina l’altra sera a Babbucce per discutere del futuro della discarica di Cà Asprete. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale di Tavullia per fornire chiarimenti ai residenti, che dal 1991 convivono con l’impianto. Tutto ciò dopo che nelle settimane scorse il Piano d’ambito dei rifiuti di Pesaro Urbino è stato valutato dalla Regione non conforme al Piano regionale e dopo che l’assemblea dei sindaci dell’Ata 1 a maggioranza si è detta pronta, pur ribadendo la volontà di giungere in via prioritaria ad un accordo con palazzo Raffaello, a ricorrere al Tar. "Abbiamo convocato questo incontro con i cittadini di Babbucce – dice la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci – per condividere la proposta approvata in assemblea Ata e poi inviata alla Regione per uscire dall’impasse sul Piano provinciale dei rifiuti. La proposta inviata alla Regione è chiara e prevede, rispetto alle quantità complessive autorizzate, la proroga di un anno dell’apertura della discarica di Cà Asprete".

Per intenderci l’impianto che, in base ai conferimenti autorizzati, avrebbe dovuto cessare l’attività nel 2027 resterebbe aperto fino al 2028. Ovviamente la proposta è alternativa al ricorso al Tar. Adesso la "palla" passa alla Regione. "L’assemblea dei cittadini, dimostrando ancora una volta grande senso di responsabilità, ha accettato – dice la Paolucci – questo ulteriore sacrificio richiesto ma ha anche ribadito la volontà, dopo tante promesse sulla chiusura dell’impianto mai mantenute dalle varie amministrazioni regionali che si sono susseguite, di non andare oltre quel termine. In tutta questa vicenda ho apprezzato – aggiunge la sindaca – la disponibilità al dialogo del governatore Acquaroli per trovare una soluzione che tuteli gli interessi del territorio. Perché la gestione dei rifiuti richiede un approccio pragmatico e non basato su logiche politiche".

Paolucci ha le idee chiare: "Credo che la Regione debba rispettare l’autonomia di programmazione dell’Ata provinciale a cui spetta il compito di definire il Piano dei rifiuti che, appunto, a Pesaro Urbino prevede una sola discarica in futuro: quella di Fano. Questi sono gli accordi – dice la sindaca – deliberati nell’assemblea dei sindaci fin dal 2017 e che garantiscono una gestione dei rifiuti efficiente e razionale. Non vedo perché con una costante riduzione dei rifiuti urbani dovremmo tenere aperti due impianti in provincia con conseguente aggravio di costi per i cittadini. Mi aspetto un cambio di passo dal nuovo Piano regionale dei rifiuti. Un Piano che abbia il coraggio - conclude Paolucci – di definire linee guida che portino ad un’autosufficienza impiantistica tecnologicamente più evoluta. Del resto è quello che hanno scritto anche tutte le associazioni di categoria ed i sindacati del nostro territorio in una lettera inviata alla Regione". Vediamo cosa succederà a Cà Asprete.