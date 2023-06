Discarica, parte il primo esposto "Perché sono così sicuri di farla? E perché hanno scelto quel socio?"

Sulla discarica di Riceci è stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Urbino. Lo ha presentato Gianluca Carrabs, ex consigliere regionale ed esponente nazionale di Verdi +Europa. Uno dei primi, Carrabs, a salire sulle barricate: già il 5 maggio, prima dei pentimenti e delle retromarce, aveva già interessato della discarica di Riceci il Parlamento attraverso Borelli e Bonelli, che hanno presentato una interrogazione ai ministri competenti.

Il socio. Potrebbe essere questo il titolo dell’esposto presentato in Procura, perché Carrabs punta sul rapporto tra Marche Multiservizi e la società Ecoservizi di San Marino che detiene il 60% della società veicolo Aurora srl che dovrebbe realizzare la discarica. Il tutto al fine di "disporre gli opportuni accertasmenti in ordine ai fatti... valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti".

Nella sostanza Carrabs dice: come e perché si arriva a San Marino e sulla scorta di quali competenze?

Dopo aver descritto l’operazione-discarica e snocciolato i numeri di bilancio di Marche Multiservizi, Carrabs scrive: "Mms spa ha individuato un partner economico della Repubblica di San Marino, sconosciuto, al quale riconosce la maggioranza delle quote societarie, di una società di scopo creata ad hoc per realizzare la discarica e non propone tale progetto in proprio come Marche Multiservizi spa. Non risulta nessuna specificità di elenti tecnici, economici e di know-how aziendale che abbia questo partner per motivare la scelta di Mms spa a costituire una società Aurora srl. Non sono chiare quali procedure e secondo quali criteri sia stato selezionato questo partner economico (Ecoservizi, ndr) con il quale si è costituita la società Aurora srl. Inoltre la società Marche Multiservizi multi utility a partecipazione e controllo pubblico – si legge nell’esposto alla Procura – dove i soci pubblici detengono la maggioranza del capitale sociale ed opera nei servizi di pubblica utilità... non ha garantito come si legge nelle cronache di stampa, una trasparenza ed un’etica impeccabile nella scelta degli investimenti e nella selezione dei partner che coinvolge e nella loro tracciabilità e individuazione".

Inoltre Carrabs allega nell’esposto anche l’intervista rilasciata al "Carlino" da Ambrogio Rossini, il sanmarinese socio al 60% di Aurora srl, citando il punto (e non solo) dove dice i "politici sono venuti a bussare a casa mia...".

Intanto anche la sezione provinciale di Italia Nostra scende in campo sull’argomento puntando l’indice, contro la realizzazione della discarica, sul profilo paesaggistico e ambientale: "Italia Nostra esprime forte contrarietà alla discarica di Riceci per una serie di ragioni molto serie – scrive Federica Tesini –. Basti ricordare che l’area in questione... è inserita in un contesto che esprime altissimi valori paesaghgistici tipici del paesaggio storico urbinate e volponiano, di cui il prossimo anno ricorre il centenario della nascita di Volponi, e che tra l’altro si trova sulla direttrice visuale di due perle in sinbiosi strettissima con il loro paesaggio, Urbino perla del Rinascimento ed il borgo di Montefabbri perla del Medioevo, per evidenziare l’assurdità di tale scelta". Secondo Tesini di Italia Nostra esistono "vincoli normativi di varia natura finalizzati sia alla tutela dell’ambiente che degli abitanti, che portano a ritenere scontato un parere negativo alla discarica".

