Discarica, quelli del sì Mms, la ’marcia’ dei 400 "Il no a Riceci ostacola la crescita aziendale"

Larga parte dei dipendenti (oltre 400) di Marche Multiservizi ha firmato un documento che nella sostanza, oltre a preservare il proprio lavoro e quindi il proprio stipendio, spinge il Cda a portare a termine il piano industriale e gli investimenti programmati. Non si parla comunque mai esplicitamente della discarica di Riceci di Petriano al centro di una bufera politica e non solo. Dice Maurizio Andreolini segretario della Cisl: "A noi ci hanno chiamato alcuni nostri iscritti all’interno dell’azienda per dirci che alcuni impiegati dell’azienda avevano stilato un documento e che chiedevano la firma dei dipendenti. Questo quello che abbiamo saputo. Poi come il documento sia uscito non ne abbiamo la più pallida idea. Comunque non dai sindacati". Segue a questa sottoscrizione dei dipendenti, quella scritta dall’avvocato dell’azienda, Gianluca Bucci che nelle riunioni del Cda di Mms riveste il ruolo di segretario, inviata a tutti i sindaci che hanno partecipazioni nella società Marche Multiservizi, azienda che ha la maggioranza pubblica: 53%. Nella lettera del legale pubblicata ieri tra i passi che ricostruiscono questa vicenda c’è anche questo: "Tiviroli ha informato il cda di aver ricevuto... la proposta di collaborazione che su un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi". Un passo che va in contraddizione con quanto affermato al ‘Carlino’ dal socio di maggioranza della società Aurora srl , il sanmarinese Rossini che invece aveva detto... "che erano venuti a bussare alla sua porta". Comunque questo il testo fatto avere alla stampa della lettera sottoscritta dai dipendenti di Mms.

"I dipendenti di Marche Multiservizi, alla luce delle dichiarazioni rilasciate sui quotidiani locali nelle ultime settimane, in piena autonomia inviano al Consiglio di Amministrazione le seguenti considerazioni: la nostra azienda eroga servizi di pubblica utilità, è con questa consapevolezza che quotidianamente ci adoperiamo per garantire il massimo risultato possibile sia in termini di erogazione del servizio che di soddisfazione dei cittadini. È il senso di appartenenza e la professionalità che ci consente di affrontare quotidianamente le criticità che riscontriamo durante l’attività lavorativa. I pregiudizi che ancora sono presenti nella pubblica opinione sono per noi motivo di responsabilità e il nostro operato è rivolto da anni per abbattere tali anacronistici preconcetti. È la prima volta che affrontiamo tali situazioni conflittuali che nulla hanno a che fare con la nostra missione, le ultime vicende creano preoccupazione e disagio tra noi lavoratori. In questi anni siamo sempre stati parte proattiva nella condivisione del piano industrialee e in particolare nella realizzazione degli obiettivi. Abbiamo sempre visto la nostra azienda crescere e generare garanzie di occupazione diretta e indiretta e nello stesso tempo attraverso gli investimenti realizzati valorizzare e migliorare i Comuni gestiti. Non esiste Azienda innovativa senza un territorio valorizzato. I dinieghi che vengono espressi a fronte degli investimenti nel medio e lungo periodo proposti, preoccupano fortemente i lavoratori e le loro famiglie in quanto mettono in discussione la crescita aziendale e conseguentemente la capacità di creare e garantire posti di lavoro. Per quanto sopra esposto, avendo più volte preso visione del piano di investimenti industriale proposto dal Management Aziendale, i lavoratori si auspicano e chiedono che tutti i punti in esso contenuti possano trovare la piena realizzazione e che le polemiche di questi giorni dannose per l’immagine Aziendale possano cessare.