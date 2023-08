"Discarica Riceci Aguzzi smentito dai suoi uffici"

"Nei giorni scorsi messo in guardia i cittadini che si sono mobilitati contro la discarica che Marche Multiservizi intende realizzare nella valletta di Riceci, in quanto il pericolo non è affatto scampato". Parole di Marta Ruggeri, consigliere regionale dei 5 Stelle. Da una latola Ruggeri cita il fatto che la decisione dell’ultimo cda serve solo per prendere tempo. Ma l’aspetto significativo è un altro. "Il vero motivo di preoccupazione è un altro, confermato proprio oggi (ieri, ndr) in consiglio regionale regionale a risposta di una mia interrogazione, è che non seguiranno atti amministrativi giuridicamente vincolanti alle dichiarazioni rassicuranti dell’assessore all’ambiente Aguzzi in merito alla non conformità del progetto di discarica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per il mancato rispetto della distanza di 2000 metri dal centro abitato. Avevo scritto che quelle erano solo opinioni, che potevano essere smentite domani mattina. E puntualmente è successo. In Consiglio gli uffici hanno risposto che non serve alcuna interpretazione autentica, perché sarebbe stata la stessa legge nazionale, intervenuta successivamente, a dare un’interpretazione in senso estensivo della norma regionale. Allo stato dei fatti vale quanto dice la risposta del direttore di dipartimento Nardo Goffi, riportata da Aguzzi in assemblea: "Si ritiene non necessaria una ulteriore interpretazione della tabella 12.8-1 del P.R.G.R., nella parte in cui stabilisce che per gli impianti di discarica ove siano smaltiti prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l’area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri, rispetto all’avvenuta modifica dell’art.183 del Testo Unico Ambientale riguardo la nuova classificazione dei rifiuti urbani, in quanto la modifica non innova nulla in termini di interpretazione della tabella". E quindi si deduce, salvo smentita, che il progetto di Aurora, che prevede il conferimento di rifiuti speciali e rifiuti urbani (anche di origine non domestica) allo stato dell’arte, in assenza di una modifica del Piano Regionale o di un atto amministrativo che lo interpreti diversamente, appare legittimo ed attuabile alla prevista distanza inferiore a 2.000 metri dal centro abitato. Le parole di rassicurazione di Aguzzi sono smentite dai suoi stessi uffici".