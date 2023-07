Discarica Riceci, il giorno del faccia a faccia

L’appuntamento è per le 18 di oggi, nella sala del Consiglio comunale di Urbino. Si parlerà della discarica di Riceci. Non è chiaro perché si affronti l’argomento a Urbino e non a Petriano, comune in cui ricade Riceci, ma è sempre meglio di niente. Saranno presenti l’amministratore delegato Mauro Tiviroli di Marche Multiservizi e il presidente del cda Andrea Pierotti. I quali la pensano all’opposto. Il primo vuole a tutti i costi la discarica, ha già impegnato 3 milioni di euro e ne ha speso una buona metà e non torna indietro solo perché protestano i cittadini, il secondo ha il mandato dal comune di Pesaro, di cui è il rappresentante nel cda di Marche Multiservizi, di non realizzarla per nessuna ragione a costo di dimettersi. Il consiglio comunale urbinate, che ha già votato all’unanimità contro il progetto, ha chiesto di ascoltare Tiviroli e Pierotti perché spieghino lo stato dell’arte dell’opera, i soldi spesi finora, gli accordi sottoscritti con i privati per entrare in Aurora srl, e le ragioni che hanno portato la società a maggioranza pubblica ad impegnarsi con un privato per realizzare la discarica capace di contenere 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali.

Un progetto che oggi verrà spiegato per la prima volta (non è mai stato fatto in pubblico ma Tiviroli lo ha presentato solo ad un ristretto giro di amici invitati in un agriturismo) e che dovrebbe dimostrare come scaricare per 25 anni oltre 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali in una vallata strepitosa possa essere un’occasione da non perdere per la gente. Che, appresa la notizia alla fine dell’anno scorso, quando già erano stati comprati i terreni, fatto il progetto, messa a punto la macchina per avviare l’iter autorizzativo, hanno iniziato la protesta a mani nude, organizzando sit in, andando sui terreni, creando comitati e coinvolgendo i cittadini, i quali ad ogni riunione, hanno affollato le sale per dire no alla discarica. Che, non va dimenticato, vede l’associazione industriali d’accordo e i sindacati concordi nel volerlo. Poi c’è stato il caso dei 410 dipendenti di Marche Multiservizi su 600 che hanno firmato un documento di apparente sostegno all’amministratore delegato e dunque alla discrica. Poi si è appreso, attraverso tante telefonate alla redazione, che moltissimi hanno firmato convinti che servisse a chiedere spiegazioni all’amministratore delegato sul futuro dell’azienda e non per appoggiare la discarica. Intanto, Mms ha chiesto 6 mesi alla Provincia per rispondere alle osservazioni che stanno arrivando al progetto.

ro.da.