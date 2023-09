Discarica a Riceci di Petriano: il popolo del no torna in piazza

Pesaro 29 settembre 2023 - Continuano le manifestazioni di proteste contro la realizzazione della discarica a Riceci di Petriano. Domani mattina alle 10 in piazza del Popolo manifestazione organizzata dall'associazione Diversamente con l'associazione Lupus in Fabula e delle associazioni Pesaro contro la discarica ed Urbino contro la discarica. A queste organizzazioni dovrebbe aggiungersi anche qualche esponente dei Verdi + Europa come Gianluca Carrabs che su questa vicenda si è anche ritrovato una querela per diffamazione da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli.

Va ricordato che Mms detiene il 40 per cento della società Aurora costituita a San Marino proprio per realizzare la discarica di Riceci. “Abbiamo organizzato questa manifestazione – scrivono le associazioni – per dimostrare la nostra contrarietà a questo modo di gestire e amministrare l'ambiente e il territorio”.

Le associazioni non contestano solamente la discarica che si vuole realizzare ma anche il biodigestore anaerobico sempre lungo la vallata del Foglia. Sotto accusa non solo Marche Multiservizi che sarebbe dietro a questi due progetti ma anche la politica provinciale. “Chiediamo che vengano fatti atti concreti –continuano le associazioni – per evitare che vengano realizzati: non sono sufficienti le dichiarazioni di contrarietà espresse alla stampa o nelle riunioni da chi rappresenta le istituzioni”.

Quindi si finisce chiamando in causa direttamente Pesaro che "è la principale città della provincia e, come tale, probabilmente quella che produce più rifiuti e inoltre il comune di Pesaro detiene la maggiore quota di Marche Multiservizi”.

