Discarica, Tiviroli tira dritto "Serve un impianto per i rifiuti Avanti sulla nostra strada"

di Roberto Damiani

Marche Multiservizi vuole fare la discarica di Riceci. A qualunque costo. Non indietreggia e non cambia idea. Le proteste della gente appaiono come piume al vento. Non contano niente. Ci sono troppi soldi di mezzo per dire ai residenti "voi cosa ne pensate?". Ieri sono accorsi all’assemblea dei soci di Marche Multiservizi molti sindaci per cancellare gli aumenti dei compensi al cda. Il sindaco di Lunano Mauro Dini ha proposto di azzerare quel colpo di sole (ha usato altre parole) e tornare alle vecchie indennità (50mila euro all’amministratore, 30mila al presidente, 9mila ai consiglieri che era state aumentate fino al 68 per cento). Ci sono stati degli astenuti, a partire dal comune di Montelabbate non per il merito ma per la mancanza di qualunque istruttoria consegnata prima ai consiglieri, mentre il sindaco di Urbino Gambini è stato l’unico a dire che i compensi andavano bene e per questo, votando la cancellazione, si asteneva. L’azzeramento è passato. Poi la discussione ha virato sulla progettata discarica di Riceci rifiutata da tutti, eccetto Marche Multiservizi: "Dobbiamo avere un impianto per smaltire i rifiuti industriali", ha detto ieri l’amministratore delegato Mauro Tiviroli nell’assemblea. Il dove fare la discarica, Riceci o, se potesse, la spiaggia di Ponente, non interessa. Alla domanda sul perché abbiano dato soldi ad una ditta privata, Aurora srl di Ambrogio Rossini, della cartiera Ciacci di San Marino, l’amministratore delegato ha spiegato ai sindaci che è stato necessario farlo per "controllarla meglio, anzi alla fine compreremo Aurora. E noi andremo avanti con l’iter autorizzativo su Riceci perché lì c’era già una discarica".

Il presidente di Hera Cristian Fabbri, arrivato da Bologna, ha chiesto al sindaco Ricci, che parlava di una alternativa da cercare al posto della discarica di Riceci, di dire quale fosse ma in fretta.

Il comune di Montelabbate, con l’assessore Ferraro, ha detto "bene il piano B di Ricci, ma che esca subito e non nel 2024". Ha preso la parola anche un assessore di Petriano che ha fatto presente come una discarica di questo tipo a Riceci è inaccettabile e che si farà di tutto per non farla realizzare "facendo rispettare la legalità in ogni sede".

Molti sindaci hanno parlato dei compensi al cda dicendo di aver sbagliato due mesi fa nel votarli senza aver avuto conoscenza di ciò che si stava facendo. Ha preso la parola poi il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti. Si è rivolto al sindaco Gambini (che anche ieri lo ha invitato alle dimissioni "per aver fatto fare una figura di m... a tutti col tuo rifiuto dell’aumento") dicendo di "smetterla di attaccarmi perché non prendo pugni da te. E non mi dimetto né devo scusarmi con nessuno". Un altro sindaco si è alzato dicendo a Gambini che "la figura di m.... l’abbiamo fatta noi nel votare quell’aumento sproporzionato".