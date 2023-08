Discariche, "derby che Fano vuole vincere"

Polizia, carabinieri e Digos fuori dal Pino Bar. Dentro Checco Baldarelli, Cesare Carnaroli e Tiziano Busca ad illustrare la loro posizione sulla discarica di Monteschiantello ed anche la visione del ritorno al pubblico, non solo sul tema dei rifiuti, ma anche dell’acqua potabile. Presenti consiglieri comunali, ex esponenti della politica cittadina, ma soprattutto una larga presenza di rappresentanti del comitato di San Costanzo che propriamente non vedono la discarica di Monteschiantello come un ‘bene comune’ provinciale anche perché ce l’hanno sotto casa.

Si è parlato di poli tecnologici per una gestione circolare e moderna dei rifiuti, di differenziata e di biodigestore, ma anche e soprattutto di soldi. Perché alla fine i rifiuti sono un grande business che "fanno scendere in campo i privati che non hanno come fine l’interesse della comunità ma solamente fare cassa". E Baldarelli lancia anhe sul piatto il tema "dei fenomeni riguardanti le penetrazioni malavitose di cui sono al corrente anche le autorità".

I rappresentanti del comitato di San Costanzo hanno preso il pallino in mano al termine dell’esposizione dei tre relatori. Anche con posizione divergenti tra loro: perché c’era chi perovava indennità più alte per la comunità e chi invece la discarica di Monteschiantello la vuole proprio chiusa, e subito, per una presunta alta incidenza di tumori tra gli abitanti di San Costanzo, ed anche perché di notte – tutto il mondo è paese – arrivano a scaricare camion anche da fuori provincia.

Comunque da parte dei tre attori principali e cioè Busca, Carnaroli e Baldarelli, il tema è stato quello di superare l’attuale stallo dal momento che "Fano ha per la prima volta, con Pesaro, il coltello dalla parte del manico", per cui "va istituito un tavolo di confronto tra i vari attori politici provinciali per arrivare a trattare la materia senza interventi di Mms (Bologna) o di Acea (Roma), che tendono a non portare avanti gli interessi della comunità", è stato detto.

Con l’ex sindaco Cesare Carnaroli che non è andato giù per il sottile ricordando l’occupazione di Fano da parte di Urbino e Pesaro "per cui da quella volta ed ormai sono diversi secoli fa, io non mi fido più". Un Carnaroli che ha anche affrontato il tema della risorsa acqua "perché se chiudiamno le captazioni del Metauro, Pesaro non ha più un goccio d’acqua". A muso duro. Per arrivare ad un tavolo politico paritario, tavolo invocato anche qualche giorno fa dal sindaco Massimo Seri. Iniziativa lodata da tutti gli attori in campo.

Il problema? Quello di Marche Multiservizi che aleggiava sopra le teste di tutti come attore forte perché "le decisioni poi passano sopra le nostre teste, mentre il pubblico deve essere invece gestore di queste dinamiche", ha detto Busca. Che poi ha aggiunto: "Nei rifiuti c’è tanta ricchezza e se le scelte non sono a livello provinciale e pubbliche rischiamo di diventare terra di qualcun’altro".

Checco Baldarelli, che oltre ad essere stato sindaco è stato anche europarlamentare, lancia un sasso nello stagno ‘grosso’ "perché il nostro documento di discussione – ha detto – verrà anche sottoposto, al fine di avere una condivisione agli industriali fanesi, ai cittadini ed anche agli intellettuali".

Tema, quello degli industriali, che ha portato il sindaco ad attaccare Confindustria perché nella partita della gestione dei rifiuti sono stati fatti "figli e figliastri": Aset, pur essendo socia, non è mai stata chiamata alle riunioni riguardanti la discarica di Riceci. Per la cronaca al sindaco Seri sono arrivate l’altro ieri fanno sapere dal Comune, telefonate da palazzo Ciacchi, sede di Confindustria, per ricomporre la situazione e le relative gaffes.

Detto questo Baldarelli ha anche criticato la scelta di Marche Multiservizi di formare una società con uno stato estero e cioè San Marino con penali milionarie nel caso in cui l’operazione finisca male. Per cui l’ex europarlamentare ha chiesto "un’azione cooordinata delle due grandi aziende provinciali attraverso una società di scopo". Carnaroli ha buttato poi nella discussione il tema dei politici nascosti dietro i cespugli "perché nessuno vuole parlare di questi temi prima e neanche dopo le elezioni e su Monteschiantello vogliamo ragionare assieme anche perché noi non siamo politici in carriera". A chiudere Tiziano Busca che giocando sulle debolezze attuali di Pesaro, sul tema rifiuti, ha chiuso affermando: "Capita una volta ogni 100 anni a Fano di avere una occasione di questo genere per cui mettiamo i piedi sopra il piatto".

