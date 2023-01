"Discariche quasi sature Stop rifiuti extra-regione"

di Anna Marchetti

Altolà della Regione all’Autorità dei rifiuti provinciale: adeguate il piano o vi commissariamo. Ovvero, stop all’arrivo massiccio di rifiuti da fuori regione, che stanno esaurendo le nostre discariche provinciali. "In base alla legge regionale – fa presente l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi – i rifiuti speciali da fuori regione non possono superare il 50% dei rifiuti urbani: l’Ata, autorità dei rifiuti, deve adeguarsi alla normativa regionale". Tema che sarà affrontato la prossima settimana in un incontro tra Regione, Provincia e Ata.

Quello che contesta la Regione ad Ata è di "operare, non seguendo le indicazioni regionali, – prosegue Aguzzi – ma sulla base di un’autorizzazione della Provincia, che risale al 2017, e che gli consente di prendere più rifiuti di quelli previsti dal piano regionale". La Regione vuole fare chiarezza visto che "si va verso l’esaurimento delle discariche e non sappiamo dove mettere i rifiuti prodotti dal territorio".

In particolare su Monteschiantello, la dicarica ubicata nel comune di Fano al confine con San Costanzo, l’assessore Aguzzi ricorda che "in base al Piano d’ambito dovrebbe rimanere l’unica discarica della provincia dopo Cà Lucio di Urbino, che è già chiusa, e una volta esaurita Ca’ Asprete a Tavullia. Faccio, però, notare che se ci fosse stato un normale andamento dei rifiuti, secondo le percentuali previste dalla Regione, la discarica di Urbino sarebbe ancora aperta, quella di Tavullia avrebbe ancora 5-6 anni di vita e Monteschiantello non avrebbe esigenze, a breve, di ampliamento. Invece se continuerà l’attuale ritmo di conferimento, Tavullia chiuderà tra due anni e a quel punto tutti i rifiuti della provincia finiranno a Monteschiantello che dovrà essere velocemente ampliata, altrimenti non sapremo dove portarli". E ancora Aguzzi: "La nostra provincia che era in una situazione ‘felice’ rispetto ad altre realtà delle Marche rischia di trovarsi in emergenza, a causa del massiccio arrivo di rifiuti da fuori regione".

La bocciatura del Piano d’ambito provinciale è accolta positivamente dalla capogruppo di M5S, Marta Ruggeri. "Sono intervenuta più volte – prosegue Ruggeri – per denunciare la pratica non conforme di abbancamento intensivo di rifiuti speciali adottata mediante l’accordo di programma del 31 marzo 2017 tra Marche Multiservizi, Ata, Provincia, Comuni di Tavullia e Urbino, e l’Unione Montana Alta Valle del Metauro. Una pratica che ha portato alla saturazione anticipata, rispetto ai programmi, della discarica di Urbino, e la riduzione del volume disponibile nella discarica di Cà Asprete a Tavullia, con grave pregiudizio per i cittadini della provincia, che ora rischiano di vedersi aumentare la Tari".