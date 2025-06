"Dischi veri, siete il top"

di Claudio Salvi

Li ama a tal punto da aver comprato un appartamento per vivere in mezzo a loro. Parliamo di Massimo Giannini e dei suoi 60mila dischi. Il collezionista pesarese (un vero e proprio recordman del vinile), vanta anche una nutrita raccolta di cd, musicassette, dvd musicali e persino stereo8, ed è il protagonista della mostra “40 anni di collezionismo“ che si è inaugurata ieri alla Galleria Rossini (via Rossini 38). “Dietro“ la mostra, quattro decenni di collezionismo discografico per un traguardo da guinness dei primati che sono il risultato di tanti sacrifici e serate passate a catalogare e archiviare. Fino a domani il pubblico potrà ammirare una piccola selezione di vinili.

Cosa troverà il visitatore?

"Ho selezionato 200 vinili; di più non potevo per ragioni di spazio. Si tratta di 33 giri in vinile per la maggior parte di artisti italiani che recano autografi e dediche degli stessi autori".

Ci può dire di quali artisti?

"L’elenco è lungo, ma ci sono dediche e autografi di Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla; Giorgio Gaber, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Claudio Baglioni e la grande Mina".

A quale è più affezionato?

"Tregua di Renato Zero del 1980, autografato: ritengo sia un vero capolavoro".

La dedica che le ha fatto più piacere?

"Quella di Mina per i miei 50 anni. Mi ha fatto gli auguri e una dedica sul suo live del 1978".

Sessantamila dischi in casa. Come li ha sistemati?

"Ho creato delle vere e proprie librerie e degli appositi contenitori e catalogato ogni disco per autore, anno, etc. Un lavoro lungo e certosino ma per me prezioso".

Insomma una casa-museo.

"In un certo senso sì. Ci avevo anche pensato a farlo diventare un museo… chissà un giorno".

Lei come ha vissuto la rivoluzione digitale?

"Mai abbandonando il vinile. Persino negli anni Novanta, in pieno boom del cd e quando era difficile trovarne in circolazione, io ho continuato a comprare tanto il vinile quanto il compact. Figuriamoci oggi con la musica cosiddetta liquida…".

Quali genere ha comprato?

"Tutti i generi: dai cantautori al rock; dal progressive al pop; dalla classica al jazz; dalla fusion alla lirica".

Dove li ha acquistati?

"In negozi, fiere, su internet".

Dica la verità: li ha ascoltati tutti?

"Sì, ovviamente qualcuno con meno attenzione".

E ne ha ancora qualcuno avvolto dal cellophane?

"Certamente ma solo perché ne ho ascoltato la versione su cd".

I più vecchi?

"Ho dei 78 giri che sono stati registrati e stampati attorno al 1920".

Quanto ha speso in 40 anni?

"Non ho mai fatto un conto e nemmeno me ne importa: i dischi e la musica sono la mia passione".

Quanto pesano 60mila dischi?

"Non mi sono mai preoccupato del loro peso. Comunque mediamente un disco in vinile con copertina pesa almeno 200 grammi. Faccia lei i conti. Comunque io abito a piano terra!".

Ha pensato di rivenderne?

"No. A casa mia entrano, non escono".