Disco Diva, Gabicce diventerà come Capri

Grande ritorno di Disco Diva, dal 23 al 25 giugno. L’appuntamento che si tiene dal 2015 porta in scena i più grandi artisti internazionali che hanno fatto la storia della disco-music. Annunciati, per ora, solo alcuni degli artisti principali di questa manifestazione che richiama appassionati da tutta Italia. L’organizzazione è, come sempre, nelle mani del Comune e nella direzione artistica di Disco Diva Events.

Da oggi si possono già acquistare i biglietti on line sulla piattaforma DICE per le tre serate, per le quali si prevede il tutto esaurito e tra le tante novità in arrivo, per iniziare a "scaldare i motori" nell’attesa, Disco Diva approda sulla piattaforma digitale Spotify con la playlist “Disco Diva“ dedicata agli amanti del festival ed appassionati della musica disco, funky, soul, nu-disco curata dal dj Checco Tassinari, co-fondatore del festival.

"Everybody dance – spiega Cristina Tassinari, art director del Festival – sarà lo slogan 2023 per Disco Diva, balleremo tutti sui più grandi successi degli CHIC che dagli anni ’70 continuano ad intrattenere tutte le generazioni fino ai giovanissimi con la presenza di Kapote (Toy Tonics) e la riconferma di Dj Ralf. Disco Diva ormai è seguitissima anche dai più, giovani, da quando il vintage è tornato prepotentemente di moda in tutti suoi aspetti, fashion, culturali, musicali, ed è diventato un brand riconoscibile per ciò che riesce a trasmettere".

Anche quest’anno il Festival rimane legato alla solidarietà. "Torna l’evento di punta di Gabicce Maremonte nel borgo di Gabicce Monte che segnerà l’inizio dell’estate 2023 – sottolinea il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi –. In occasione del workshop “Fare rete per il territorio“ abbiamo volutamente annunciato alcuni degli artisti internazionali protagonisti della nona edizione del Festival con largo anticipo rispetto agli anni precedenti perché ormai è diventato un appuntamento atteso per gli amanti della disco music. Lo sforzo che ha fatto questa amministrazione, fin dal primo anno, fa capire quanto crediamo in questo evento che ha portato la nostra città e il nostro borgo alla ribalta in tutta Italia, come negli anni ’70-’80, facendola diventare nuovamente la Capri dell’Adriatico". Entriamo dunque un po’ nel programma.

Venerdì 23 giugno, Italians do it better!, ovvero inaugurazione all’insegna dell’italo disco di gran moda anche tra i più giovani con Gazebo, nome di spicco negli anni Ottanta che solo nei primi anni di carriera è riuscito a vendere più di 12 milioni di dischi. Oltre ai tanti altri suoi successi con i singoli “Masterpiece“ e “I like Chopin“ del 1983 raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi. Oltre agli altri dj che verranno svelati successivamente, la chiusura di serata sarà curata dallo Special Guest Kapote, boss dell’etichetta Toy Tonics, dj di spicco della scena dance berlinese.

Sabato 24 giugno Everybody dance!, giornata dedicata alla storia della disco ’70 che vedrà protagonista il live di Norma Jean Wright e Luci Martin, voci protagoniste assolute del gruppo Chic prima che si sciogliesse; sentiremo dunque “Le Freak“, “Good Times“, “I want your love“, “Everybody Dance“ solo per citarne alcuni, accompagnati da una live band d’eccezione: gli Adika Pongo, protagonisti del panorama disco-funky italiano. Christine Wiltshire, veterana di Disco Diva, torna a grande richiesta con la sua potentissima voce black con il gruppo Musique.

Domenica 25 giugno, Soul Trance, dopo il grande successo dello scorso anno, torna sul palco di Disco Diva dj Ralf col format “Soul trance“, nel quale ripercorre una selezione musicale che ruota attorno ad un genere musicale definito “down beat“. Ingresso 10 euro, tre serate 25. Info www.discodiva.it