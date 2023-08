Disco verde al Piano sociosanitario Ma l’opposizione sale sull’Aventino

di Benedetta Iacomucci

Un piano sociosanitario che non solo "non si può emendare", ma "neppure votare". Così ieri, l’opposizione in Consiglio regionale è uscita dall’aula al momento del voto per protestare contro un piano "farlocco, che non dà risposte ai cittadini marchigiani" ha detto Mangialardi, prima di abbandonare gli scranni con i colleghi del Pd e di Marta Ruggeri (5 Stelle). "Infantili, irrazionali, incomprensibili e antidemocratici" ha ribattuto Carlo Ciccioli, che poco prima aveva annunciato un piccolo cronoprogramma: "Il completamento degli atti aziendali nel 2023, e la messa a terra del piano tra il 2024 e il 2025, anche tramite i direttori generali".

Ma intanto era bagarre: Pd e M5S, insieme alla consigliera Simona Lupini (Gruppo Misto), si sono seduti tra il pubblico per assistere al proseguo della seduta, mostrando all’aula alcuni cartelli con scritto: ‘Fuga dei medici’, ‘Liste d’attesa infinite’, ‘Sanità senza risorse’, ‘Un Piano di sole promesse’. "Abbandonare l’Aula è un atto di vigliaccheria e incapacità politica" ha tuonato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, stigmatizzando "la denigrazione della sinistra e la violenza della sua ideologia", replicando anche a chi il giorno prima l’aveva definito "scaricatore di neve" per una protesta compiuta quando era sindaco di Cingoli.

Ma ormai il solco era scavato: "Non saremo corresponsabili di questo inganno ai danni della comunità marchigiana", hanno scritto in una nota congiunta i gruppi consiliari dopo la salita sull’Aventino: "Siamo usciti dall’Aula lasciando che questa maggioranza, sempre più distante e isolata dai reali bisogni dei cittadini, resti sola anche al momento di votare questo atto irricevibile, sbagliato e inemendabile. Un atto di pura propaganda" e una gestione che in tre anni ha prodotto "una drastica diminuzione dei servizi, taglio delle risorse, aumento della mobilità passiva e allungamento delle liste d’attesa". "Non credo che questo Piano sia perfetto – ha mediato il presidente Francesco Acquaroli –, ma sicuramente cerca di interpretare il fabbisogno e le esigenze della nostra regione e cerca di dare risposte a criticità che abbiamo ereditato".

La bocciatura, però, è giunta anche dall’esterno del Palazzo: con una nota i sindacati hanno stroncato il Piano sociosanitario approvato dall’Aula. "Purtroppo i problemi dei cittadini soprattutto quelli più fragili rimangono tutti in piedi – spiegano in una nota congiunta le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil –. In questi mesi durante gli incontri fatti con il presidente e l’assessore abbiamo espresso le nostre valutazioni, ma di ciò non se ne vede traccia nemmeno nell’ultima stesura del Piano".

Poi, l’elenco dei nodi ritenuti irrisolti: "Liste di attesa, Pronto soccorso, sanità territoriale, integrazione socio-sanitaria, rette per le residenze degli anziani, prevenzione, ruolo del privato e potenziamento delle dotazioni organiche. E invece il Piano approvato non affronta nessuno di questi temi". "L’unica novità arrivata dalla Giunta del triumvirato Acquaroli-Saltamartini-Baldelli – chiosa Micaela Vitri (Pd) – riguarda la delibera 674 firmata dallo stesso presidente il 15 maggio 2023, che ha già stanziato 1.135.000 euro come maggiorazione del trattamento economico dei direttori generali e dello staff delle nuove Ast".