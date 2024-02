Discriminazioni: ancora troppi episodi

Le discriminazioni sull’orientamento sessuale e di genere sono purtroppo ancora oggi fattore di orrendi episodi che partono dal bullismo fino ad arrivare talvolta ad efferati omicidi. Alcuni dei fattori principali sono la disinformazione, la mentalità chiusa dei cittadini italiani e il parlarne poco negli istituti scolastici. Solo l’anno scorso vi sono state 115 denunce e 165 vittime causate dalla omotransfobia. Ci rendiamo conto che l’Italia si classifica al 34esimo posto su 49 paesi nei riguardi dei diritti lgbt+? Nelle scuole…

Secondo un report di Arcigay, già dal 2010, l’80% degli studenti ha affermato di aver udito terminologie scurrili allo scopo di offendere altri coetanei. Più del 40% ha assistito ad atti di concreto bullismo nei confronti di chi non corrispondeva alle “tradizionali” caratteristiche appartenenti al genere di nascita. Dato che lo stato italiano si sta muovendo lentamente, alcune regioni come l’Umbria hanno deciso di affrontare il problema sin da subito, accelerando i tempi della burocrazia, difatti già dal 2020 quest’ultima ha elaborato una statistica che riguarda le scuole del suo territorio, facendo emergere i seguenti risultati: su 1300 studenti il 20% viene preso in giro per il proprio orientamento sessuale (effettivo o ipotizzato) o per come esprimono il proprio genere d’appartenenza, il 10% subisce aggressioni o molestie fisiche, 1 su 15 viene preso in giro o insultato costantemente, il 5% subisce aggressioni frequenti. Questi dati purtroppo ci danno una visione molto ridotta della realtà, poiché solo 1/4 delle scuole del territorio ha aderito all’indagine. Questo dimostra la grave mancanza di interesse riguardo a un fenomeno del tutto attuale che sta riportando dati preoccupanti, infatti il 24% delle persone membri del movimento LGBT+ è stato preso di mira all’interno degli istituti scolastici, cioè gli ambienti in cui bisognerebbe: imparare il rispetto verso gli altri, soprattutto verso chi ci appare “diverso” e insegnare ad eliminare gli stereotipi. Si era già proposta una giornata nazionale contro l’omotransfobia nel Ddl Zan, ma è stata criticata con l’"accusa" di manipolare le menti dei giovani.

Nora Calvà, Pietro Grilli, Martina Pantaleoni (3ªB)