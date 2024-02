"Disegni e non frasi, i nuovi Baci"

Porta la firma dell’art director e illustratore marottese Antonio Colomboni, l’edizione speciale dei Baci Perugina uscita per San Valentino 2024. Un’edizione in cui per la prima volta, dopo 102 anni di storia dei Baci, gli iconici cartigli dei cioccolatini veicolano le emozioni e l’amore attraverso la potenza delle immagini anziché con le tante frasi che li hanno resi celebri. Colomboni, 40 anni, marottese doc, da un decennio si è trasferito a Milano per lavoro, ma torna nella Città del Mare d’inverno - dove vivono i genitori e i fratelli, oltre che tantissimi amici - appena un po’ di tempo libero glielo consente e in attesa di scendere nelle Marche ci racconta per telefono questa nuova esperienza professionale.

"Sono stato contattato dalla Perugina durante il 2023 per dar vita a questa limited edition in cui le immagini dovevano sostituire le classiche frasi. Ho detto di sì e ne è nato un lavoro molto divertente, durante il quale ho potuto dare libero spazio alla mia creatività". E così sono nati 23 diversi disegni poi riprodotti sui bigliettini "che rappresentano l’amore nelle sue varie sfaccettature – riprende Colomboni -. L’amore per sé stessi, raffigurato da un piccolo cactus che si innaffia da solo; l’amore per l’universo con un cannocchiale che scorge stelle e pianeti con gli occhi innamorati; l’amore per gli animali, con due gatti che intrecciano le code dando vita ad un cuore; e l’amore nella diversità rappresentato da un gesto affettuoso tra sole e luna".

Insomma, il professionista di origine cesanense traccia tutte le sfumature e sfaccettature dei sentimenti e delle emozioni attraverso illustrazioni innovative e pop contenute, come detto, in 23 cartigli differenti. I quali non contengono, volutamente, alcuna frase e lasciano all’immaginazione di ciascuno il trasferimento dell’emozione o del significato. E quelli sui cartigli non sono gli unici disegni realizzati dall’art director e illustrator per questa edizione speciale dei Baci: "Altre illustrazioni – ci spiega – le ho create per l’involucro argentato che avvolge i cioccolatini e anche per i box, le scatole, sia quelle a forma di cuore che quelle a tubo. Con ogni espressione grafica che riprende in maniera stilizzata gli elementi chiave dell’amore, nonché dei Baci: le ‘stelle’, che richiamano quelle del brand; ma pure la ‘bocca’ che dà il senso del bacio; e gli ‘occhi innamorati’ che rimandano alle relazioni umane ma anche a un concetto più ampio di felicità interiore e amore universale". Alla domanda se metterebbe la sua creatività al servizio di Marotta, per dar vita a un’illustrazione capace di identificare e promuovere la località balneare, Antonio Colomboni risponde deciso: "Certo che sì, ci si può pensare. Marotta io ce l’ho nel cuore".