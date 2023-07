Disertano ozio e mare per prestare servizio di volontariato: sono 300 tra Pesaro e Urbino

E’ estate, la scuola è finita, ma la sveglia suona comunque alle 7,30 del mattino. Anche oggi Sofia, Fernando e Gabriele – tutti sotto i 18 anni e nella stessa squadra di volontari del team “felici di fare fatica per il bene comune“ – dovranno ritrovarsi con gli altri a Villa Fastiggi, al parco Christian Terenzi, per terminare di mettere la seconda mano di impregnante alle panchine ammalorate dal maltempo. Sofia ha 16 anni ed è una studentessa del liceo Marconi; Fernando, 18 anni, del Bramante Genga e Gabriele, 16 anni, dell’alberghiero Santa Marta. La loro amicizia è nata tra un colpo di ramazza per riordinare gli esterni della scuola Dante Alighieri e olio di gomito speso per scartavetrare sedute. Contemporaneamente un’altra squadra di ragazzi si sta occupando di risistemare il Lavatoio. Attenzione: non siamo davanti ad un caso inaudito di sfruttamento minorile. Tutt’altro. Sofia, Fernando e Gabriele come gli altri 57 adolescenti che hanno aderito al progetto di cittadinanza attiva “Ci sto? affare fatica" nell’ impegnare il loro tempo libero con senso civico ci stanno prendendo gusto. Perché? "La città mi piace pulita – dice Gabriele – E’ giusto darsi da fare perché lo sia. Per fare serata c’è sempre tempo". Idem Fernando: "Se non fossi stato qui, sarei stato al mare ma avevo bisogno di variare". Come vi è venuto in mente? "Ho letto di questa possibilità in bacheca sul registro di scuola – spiega Sofia – ma a convincermi a farlo è stata l’esperienza positiva di un mio amico". Ieri a Villa Fastiggi i ragazzi delle tre squadre attive sono stati accolti da Goffredo Guerra, presidente dell’associazione di cittadini “Comparto 6.1“ – che ha fornito guanti da lavoro, imprengnante e seguito i ragazzi insieme al coordinatore della squadra di volontari, Eugenio Andreose. Il progetto di cittadinanza attiva è promosso dalla Regione, attuato e coordinato dal Centro servizi volontariato Marche e da Comune di Pesaro. "Ogni anno il numero di adesioni cresce– dice Tomas Nobili, presidente Csv –: ad oggi hanno aderito 14 Comuni in provincia per un totale di 330 adolescenti coinvolti di cui 60 a Pesaro. Nel 2020 a Pesaro erano la metà".

Solidea Vitali Rosati