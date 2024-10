Disinfestazione zanzare a Pesaro: dove e come proteggere cani e gatti

Pesaro,14 ottobre 2024 – Al via mercoledì notte, l’azione preventiva di disinfestazione dell’intera zona mare della città (quindi in tutta l’area compresa entro la Statale Adriatica 16), messa in campo dal Comune di Pesaro, per evitare il diffondersi della zanzara tigre.

"Come anticipato sabato - sottolineano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti - abbiamo programmato questo ulteriore trattamento in accordo con Ast, con cui siamo costantemente in contatto, nonostante non ci siano ulteriori casi di Dengue nella zona (sono due quelli registrati nei giorni scorsi, ndr). Abbiamo deciso di procedere nell’area già trattata, agendo con un raggio di azione più ampio, per rasserenare i residenti che abitano nei tratti limitrofi del caso accertato e per evitare la diffusione delle zanzare, vettore del virus della dengue che circola nel sangue delle persone infette, in queste settimane di ottobre particolarmente miti”.

La disinfestazione sarà effettuata mercoledì notte intorno alle 3 fino al termine della distribuzione del trattamento, prevista per le prime ore del mattino di mercoledì 16 ottobre (salvo condizioni meteorologiche avverse). Il nuovo trattamento anti zanzare e anti larve, il quarto effettuato da Aspes da inizio mese, avrà un raggio di circa 300 metri (100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza) dal centro di viale Napoli (dov’è stato riscontrato l’unico caso accertato di dengue) e si allungherà agli interi viali Trieste, Trento e Battisti (e vie trasversali).

Nel complesso l’area interessata dalla disinfestazione di domani notte comprenderà le seguenti strade: via Alighieri, via Amalfi, viale Amendola, viale Battisti, via Buonarroti, Calata Duilio, via Colombo, viale Da Vinci, P.le della Libertà, viale della Repubblica, via della Sanità, viale Fiume, via Genova, viale Gobetti, via Gorizia, via Grado, viale Lanfranco, viale Marconi, via Mascagni, viale Monfalcone, viale Napoli, lungomare Nazario Sauro, via Ninchi, viale Pagano, via Paterni, via Pisa, viale Pola, via Polo, via Renzoni, via Romagnosi, vale Rosselli, viale Rovereto, via Sanzio, Statale Adriatica 16, strada Tra i Due Porti, viale Trento, viale Trieste, via Vacci, via Verdi, via Vespucci, via Zanella, via Zara.

Nelle ore precedenti la disinfestazione verranno affissi volantini informativi nelle vie interessate. All’interno della zona trattata, i cittadini dovranno adottare misure (analoghe a quelle già adottate negli anni scorsi) volte a evitare possibili punture di zanzara tigre ed evitarne la proliferazione.

Per precauzione, il Comune suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento.

Il Comune riporta inoltre le indicazioni utili per i proprietari di cani e gatti a cui si raccomanda, durante il trattamento, di: chiudere le finestre e non lasciare gli animali all'esterno; rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli (fuori o dentro le cucce); togliere le ciotole destinate a cibo e acqua finché non saranno passate 6 ore dopo il trattamento.