Dissuasori alla rotonda di Rosciano E ipotesi arretramento delle barriere

di Anna Marchetti

Dissuasori elettronici di velocità in arrivo in via Moriconi, in prossimità della rotatoria. E’ quanto annuncia il Comune dopo le sollecitazioni degli abitanti di Rosciano, aggiungendo che i lavori partiranno "entro il 31 luglio". Una soluzione che però non convince tutti: "L’unico modo per ridurre la velocità è l’autovelox" rilancia Stefano Pollegioni di Udc, che da qualche anno sta conducendo, insieme agli abitanti di Rosciano, la battaglia sulla pericolosità di quella rotatoria. Ad aprile di quest’anno la preoccupazione dei residenti è arrivata anche in consiglio comunale grazie a una interrogazione presentata da Fd’I. Residenti che non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia.

"Vorremmo sapere – si fa portavoce Pollegioni – cosa intenda il Comune per dissuasori di velocità perché certo non basta aggiungere altre strisce bianche a quelle già esistenti". "Le strisce a terra non servono – fa notare una residente – le auto non rallentano e addirittura sfrecciano sopra la rotatoria". La capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi, fa presente "come il vero problema siano le barriere antirumore, poste all’angolo tra via Moriconi e via Papini, che sono un ostacolo ottico". "Da aggiungere – secondo Pollegioni – l’assenza di un percorso ciclopedonale che rende impossibile l’attraverso della rotatoria da parte di pedoni e ciclisti".

Su questi aspetti l’assessore Brunori ha comunicato l’intenzione, visto che l’opera è stata consegnata da Società autostrade al Comune a ottobre 2022 "di reperire risorse finanziarie per la progettazione di soluzioni tecniche per l’arretramento delle barriere e per l’attraversamento della rotatoria da parte di pedoni e ciclisti". "C’è un pezzo di città – fa presente un residente – che, a causa di quella rotatoria, non si può più spostare verso il centro".

Altro problema sollevato da chi a Rosciano ci abita riguarda il passaggio dei pedoni lungo la Flaminia, a fianco della chiesa: "C’è un avvallamento di 10 centimetri, estremamente pericoloso, se un anziano o una mamma con il passeggino cadono finiscono sulla strada e vengo investiti. Visto che a pochi metri stanno realizzando il marciapiede abbiamo chiesto all’impresa di coprire l’avvallamento ma non è stato possibile perché l’intervento non è previsto nel programma dei lavori in corso". "Così come è rimasto senza risposta – aggiunge Tarsi – il suggerimento avanzato nel 2021 di chiedere l’autorizzazione alla Curia per l’abbattimento del muretto adiacente al campanile che avrebbe evitato di passare nel punto più stretto della Flaminia (proprio davanti alla chiesa ndr). Ormai torneremo alla carica con l’Amministrazione comunale dopo l’insediamento del nuovo vescovo".