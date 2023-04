Distacchi di materiali dai cornicioni della casa di Paolo Volponi

È stata transennata in via precauzionale la casa urbinate dello scrittore, poeta, due volte Premio Strega, e politico Paolo Volponi.

Nei giorni scorsi infatti, probabilmente anche a causa dei forti venti, un frammento di gesso del cornicione dell’abitazione è caduto, rompendosi in diversi pezzi. Si è dunque intervenuti provocando la caduta di ulteriori calcinacci, questa operazione è stata eseguita al fine di evitare altri distacchi spontanei dalla dimora in pieno centro storico e in un’area di forte passaggio. Non ci sono ovviamente altri pericoli per l’abitazione.