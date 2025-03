’Distinti Salumi’ dall’Appennino

Si è tenuta nella Sala degli Stemmi del Comune la presentazione ufficiale alla cittadinanza della manifestazione "Distinti Salumi". Un evento realizzato in collaborazione tra il Comune di Cagli Slow Food Italia e Slow Food Marche che dopo dieci anni dall’ultima edizione, torna ad animare il centro storico cittadino nel prossimo week end del 26 e 27 Aprile. Le due giornate saranno precedute nel pomeriggio di Venerdi 25 Aprile alle ore 17, da un convegno che si terrà nel Teatro di Cagli sul tema "Lavorare con gli animali – Allevare con rispetto, produrre secondo tradizione e qualità". Un tema stimolante dove ormai non ha molti riscontri nel territorio del Catria e Nerone con gli allevamenti suinicoli da tempo ridotti ad una attività esclusivamente famigliare. Dopo i consueti saluti istituzionali del Sindaco Alberto Alessandri e il Presidente dell’Unione Montana Alessandro Piccini, ha preso la parola di fronte al pubblico presente, il cagliese Vincenzo Maidani Presidente Slow Food Marche seguito da Davide Maioli di Alleanza Slow Food Marche. Nel corso dei loro interventi sono state anticipate tutte le iniziative che faranno da cornice a questa nuova edizione di "Distinti Salumi", oltre a ribadire l’attenzione su quelli che saranno nell’occasione i laboratori del gusto che sensibilizzeranno i partecipanti a gustare al meglio le varie specialità della norcineria. Una occasione di approfondimento teorico e pratico per conoscere il lavoro dei grandi interpreti dell’artigianato norcino nazionale, dei custodi delle razze locali italiane e degli allevatori estensivi e di piccola scala.

Mario Carnali